Введены ограничения на перевозки грузовиков на Керченской переправе

26 октября 2022, 12:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На паромах Керченской переправы решено перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально-значимыми товарами, а остальные грузы можно возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах, заявил Минтранс.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября оперштаб Кубани объявил, что с 27 октября будет ограничен проезд грузовиков к Керченской паромной переправе. Исключение решено сделать для перевозки грузов военного назначения, фармацевтической продукции, скоропортящихся товаров и "отдельных видов социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости".

После взрыва на Крымском мосту возросла роль Керченской переправы, которая возобновила работу 9 октября. 23 октября на переправе начал работать шестой паром. 25 октября пользователи интернета пожаловались на многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидают своей очереди на паромы.

В связи со значительным временем ожидания водителей для погрузки на паромы Минтранс России, администрации Крыма и Кубани и структуры транспортной безопасности определили списки грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами, сообщил сегодня Минтранс.

"Среди таких грузов скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция. Остальные виды грузов могут доставляться между территорией Крыма и Краснодарского края по альтернативному автодорожному пути, пролегающему от Таганрога (Ростовская обл.) до Джанкоя (Республика Крым), а также через перегрузку на железнодорожный транспорт", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально-значимых товаров, утверждается в публикации. "Минтранс России проинформировал грузоотправителей о временных ограничениях, связанных с приоритетностью перевозок по разным маршрутам. Введенные меры будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов", - сообщил Минтранс.

К 7 мск 26 октября через Керченский пролив в обе стороны перевезены на паромах 20 172 пассажира, 9783 грузовика и 131 железнодорожный вагон, отмечается в публикации в Telegram-канале министерства. "Шестью паромами, работающими на переправе, совокупно выполнено 283 рейса", - говорится в сообщении.

Напомним, до открытия моста из Краснодарского края в Крым паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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