26 октября 2022, 04:11

Власти Кубани ввели ограничения проезда грузовиков к Керченской переправе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе будет частично ограничен с 27 октября, это позволит сократить время простоя грузовиков и ускорит доставку социально-значимых товаров, сообщил операштаб Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", после взрыва на Крымском мосту 8 октября возросла роль Керченской переправы. 23 октября на Керченской переправе начал работать шестой паром. 25 октября пользователи интернета пожаловались на многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидают своей очереди на паромы.

С 27 октября в Краснодарском крае будет ограничен проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе. Такое решение принял оперативный штаб Краснодарского края. Сообщение об этом опубликовано 25 октября в Telegram-канале оперштаба.

Ограничения на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовиков, которые следуют в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу, вводится с 00.00 мск 27 октября. Исключение делается для "грузов военного назначения, специальных грузов, фармацевтической продукции, а также техники, необходимой для восстановления инфраструктуры; скоропортящихся товаров, отдельных видов социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости".

Для остального грузового транспорта предложен альтернативный сухопутный маршрут - от Таганрога Ростовской области до Джанкоя (Крым). Власти Ростовской области организуют на своей территории для этого "зеленый коридор". Маршрут, уточняет оперштаб, пролегает через Мариуполь - Бердянск - Мелитополь. Остановки на данном маршруте разрешены только на стационарных площадках отдыха и автозаправочных станциях.

Кроме того, для доставки грузов предложен железнодорожный транспорт.

Ограничения будут действовать "до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, учитывая возникающие неблагоприятные погодные условия". Также в сообщении отмечается, что введенные меры "позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально-значимых товаров".

Напомним, до открытия моста из Краснодарского края в Крым паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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Примечание:

"Версия ФСБ о причинах взрыва на Крымском мосту вызвала споры аналитиков", "Водители из очереди в тысячу фур предложили изменить правила пропуска в Крым", "Водители рассказали о сложностях дороги в Крым после взрыва на мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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