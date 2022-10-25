Пользователи сети пожаловались на заторы грузовиков на Керченской переправе

25 октября 2022, 14:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На Керченской переправе со стороны Краснодарского края образовались многокилометровые вереницы из грузовиков, водители которых по нескольку дней ожидают своей очереди на паромы, сообщили пользователи сети. Власти Крыма заявили, что со стороны полуострова очередей на переправу нет.

Как сообщал "Кавказский узел", после взрыва на Крымском мосту 8 октября возросла роль Керченской переправы. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко отчитался 11 октября о начале работы на переправе четвертого парома. Запуск паромов не помог полностью справится с пробками, заторы на дорогах к Крымскому мосту и паромам достигали в Краснодарском крае нескольких километров. 23 октября на Керченской переправе начал работать шестой паром. В этот же день глава Темрюкского района Краснодарского края заявил, что после увеличения числа паромов на Керченской переправе отправки в Крым из района ожидают 570 автомобилей.

Со стороны Кубани на подъезде к Керченской переправе скопилось большое количестве грузовиков, сообщил подписчик Telegram-канала "Краснодар N1. Телетайп". "Нахожусь здесь с 19 октября, в очереди 896-й. Каждый день отправляют на паром по 10-15 машин и то, если погода позволяет. Питание оставляет желать лучшего. Никаких условий размещений для отдыха нет, спим и греемся в своих автомобилях. Сколько это будет продолжаться, никто не знает", – приведены его слова в публикации, размещенной сегодня в Telegram-канале.

К посту также прикреплен ролик, на кадрах которого показана автодорога, на обочинах которой видна длинная вереница грузовиков. "Стоянки все заняты, фуры на них уже не заезжают, нет места", – сказал автор ролика.

Также он снял на видео площадку около дороги, на которой также скопились фуры.

На 14.00 мск 25 октября эта публикация в Telegram-канале "Краснодар N1. Телетайп", на который подписаны более 92 тысяч пользователей набрала 16,7 тысячи просмотров и 59 отметок с реакцией пользователей.

Ситуацию на Керченской переправе сегодня обсуждали подписчики Telegram-канала "Паромная переправа Керчь. Крымский мост", на который подписаны 1230 пользователей.

"Олег как у вас там обстановка на вашей стороне?" – спросил администратор канала.

"Уже нет места ни на одной стоянке, вдоль дороги обочины забиты на шесть километров. Очень интересно через пару дней где будут стоять машины?" – – ответил пользователь Олег.

На очередь грузовиков на Керченской переправе со стороны Кубани также пожаловались подписчики группы "Керченская паромная переправа" в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны 3675 пользователей.

"Машины стоят неделями, никому нет дела. Пишут СМИ, что работают шесть паромов, перевозят по 500 машин в день. У нас очередь 315-я. За шесть дней не сдвинулись ни на метр. Где найти управу, куда написать, чтобы решили проблему?" – спросила Галина Елсукова.

"Кто конкретно отвечает за формирование очереди на паром со стороны Краснодарского края? Ситуация ужасная! Грузовики с семисуточной продукцией стоят по четыре дня. С нескоропортящимися продуктами – по неделе", – пожаловалась Ирина Дмитриева.

С крымской стороны грузовики заезжают на паромы Керченской переправы без ожидания, сообщила сегодня пресс-служба министерства транспорта Крыма. "В настоящий момент очереди с крымской стороны нет. Грузовые автомобили заезжают сразу на паром", – привел "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Напомним, до открытия моста из Краснодарского края в Крым паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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