Отсутствие информации о допуске фур на Крымский мост возмутило водителей

16 октября 2022, 15:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти не дают информации о возобновлении движения фур по Крымскому мосту, хотя обещанный вице-премьером срок истек, указали ожидающие проезда в Крым водители. Керченская переправа возобновила работу после перерыва.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что возобновить движение грузовиков по Крымскому мосту планируется вечером 15 октября. "Завтра (15 октября) мы к вечеру ожидаем усиление существующих опор. То есть работы будут завершены. И мы, скорее всего, уже начнем пропускать грузовики", - сказал он, добавив, что фуры с грузом будут полностью досматриваться.

15 октября МЧС сообщило, что паромы Керченской переправы приостановили перевозку машин из-за ухудшения погоды.

Работа Керченской переправы была приостановлена лишь на несколько часов в связи с небезопасным для судоходства сильным ветром, пояснил сегодня Минтранс России. "После ослабления ветра до безопасных значений движение паромов возобновилось", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 16 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 12 873 пассажиров и 3 965 единиц автотранспорта, преимущественно – большегрузных и среднетоннажных грузовиков. Привлеченными пассажирскими судами выполнено 9 рейсов. Четырьмя паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 105 круговых рейсов", - отмечается в публикации.

Возобновилось ли движение грузовиков по Крымскому мосту, ведомство, по состоянию на 15.20 мск, не сообщило. Нет информации об этом и в Telegram-канале Марата Хуснуллина, который анонсировал возобновление движения грузовиков.

Вопросы о том, начали ли пускать грузовики по Крымскому мосту, задали сегодня пользователи Telegram в группе "Крымский мост и Керченская паромная переправа". "Ребята, подскажите, пустили грузовики по мосту?" – написала, в частности, Madina. "Отпишитесь, пожалуйста, если начнут пускать", - призвала она позднее в другом сообщении.

"Тоже очень интересует, пустили грузовики по мосту?" – написал Vadim. К 15.20 мск никто из пользователей не сообщил, что движение грузовиков возобновилось.

"Для грузовых паром ходит, на мост грузовых пустят только пустых и неизвестно, до скольки тонн", - сообщил сегодня Arsen. "Стоял на Ильиче в отстойнике, так сказали люди, которые там заведуют", - написал он в ответ на вопрос об источнике сведений, подчеркнув, что это не официальная информация.

"Сказали, что будут все решать в понедельник", - добавил позднее этот же пользователь. "Наверно, ждут отмашки из Москвы", - предположил Владимир Блохин.

Напомним, 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто после взрыва на мосту и частичного обрушения его пролетов. 9 октября Минтранс России сообщил, что паромная переправа через Керченский пролив начала работу, а движение пригородных поездов через Крымский мост восстановлено. 13 октября мэр Керчи сообщил, что число паромов на переправе увеличено с четырех до шести, однако администрация Кубани 14 октября заявила, что на линии работает три парома , еще один проходит техобслуживание. Переправы со стороны Кубани ожидали на тот день около тысячи фур. Водители, которые везут непродовольственные товары, пожаловались на длительное ожидание в очереди и попросили пропускать не только машины с продуктами.

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