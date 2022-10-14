Водители из очереди в тысячу фур предложили изменить правила пропуска в Крым

14 октября 2022, 18:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На перевозке автомобилей в Крым работают три парома, переправы ожидают около тысячи фур. Водители, которые везут непродовольственные товары, пожаловались на длительное ожидание в очереди и попросили пропускать не только машины с продуктами.

Как писал "Кавказский узел", утром 11 октября четвертый паром приступил к работе на Керченской переправе, сообщил и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. По его словам, паромы отправляются каждые два часа, один оборотный рейс занимает четыре часа. Глава администрации Керчи Святослав Брусаков 13 октября заявил, что перевозкой автомобилей занимаются шесть паромов.

9 октября Минтранс России отчитался, что паромная переправа через Керченский пролив начала работу, а движение пригородных поездов через Крымский мост восстановлено. После запуска переправы пробки на дорогах к Крымскому мосту и паромам достигали в Краснодарском крае нескольких километров, а стоящие в них люди не понимают, куда им лучше ехать, пожаловались вечером 9 октября пользователи Telegram-чатов, назвав ситуацию "адом".

На стоянках со стороны Кубани ждут перевозки через переправу больше тысячи грузовых автомобилей, сообщила сегодня администрация региона.

"Делаем все, чтобы ускорить работу переправы, но возможности определяют самим паромы. Приоритетом проезда пользуются машины с товарами первой необходимости, а они продолжают прибывать ежедневно", – приводятся в сообщении на сайте администрации Краснодарского края слова губернатора Вениамина Кондратьева.

Водители попросили пропускать фуры не только с продуктами, поскольку машины с непродовольственными грузами стоят уже несколько дней. Губернатор в ответ заявил, что очередность пропуска определяют крымская сторона и Минтранс.

Сейчас в перевозке задействованы три парома - «Лаврентий», «Мария» и «Керченский, четвертый паром проходит техобслуживание, сообщила начальник Росморпорта Анна Фоменко.

"Еще два дополнительных парома выделит Минтранс РФ – они сейчас в порту Новороссийска, их планируют привлечь через два дня. Также рассчитываем на железнодорожный паром на 70 машин. Он реально сможет увеличить пропускную способность переправы", - приводятся ее слова в публикации.

Губернатор заверил, что после того как все паромы начнут работу, будет реально перевозить около 500 автомобилей в сутки.

Керченская паромная переправа до запуска Крымского моста выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа закончила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

Из видео с перехватывающей стоянки, опубликованном в Telegram-канале Кондратьева, следует, чт о водителей обеспечивают трехразовым горячим питанием, также на стоянке работает баня. Кондратьев отметил, что власти "распечатывать актуальные списки из электронной очереди, чтобы люди могли видеть, сколько времени ещё придётся ожидать", - приводятся в описании к видео его слова.

Сегодня утром Минтранс РФ отчитался о том что с 8 октября по Керченской паромной переправе переехали в Крым и обратно около 2,8 тысячи автомобилей. "С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 14 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 10 276 пассажиров и 2843 единицы автотранспортных средств. В основном, большегрузных, среднетоннажных грузовиков и микроавтобусов", - сообщило ведомство.

"Привлеченными пассажирскими судами выполнено девять рейсов. Четырьмя паромами, работающими на линии, выполнено в общей сложности 78 круговых рейсов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, утром 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились.

При взрыве погибли водитель грузовика, а также петербургские гиды Эдуард Чучакин и Зоя Софронова, находившиеся в легковой машине, которая оказалась на месте взрыва. 11 октября представитель экстренных служб рассказал, что при взрыве погиб также судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщило в тот же день ТАСС.

Владимир Путин объявил взрыв на мосту терактом, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По версии ведомства, граждане Армении и Грузии также причастны к переправке через Южный Кавказ и Северную Осетию взрывного устройства, использованного для взрыва на Крымском мосту.

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