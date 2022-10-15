Приостановлена работа Керченской переправы

15 октября 2022, 19:06

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Паромы приостановили перевозку машин через Керченский пролив из-за ухудшения погодных условий, сообщило МЧС Крыма.

Как писал "Кавказский узел", роль Керченской переправы существенно возросла после взрыва на Крымском мосту 8 октября. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко отчитался 11 октября о начале работы на переправе четвертого парома. Администрация Краснодарского края 14 октября заявила, что на линии работает три парома , еще один проходит техобслуживание, при этом переправы со стороны Кубани ожидали на тот день около тысячи фур. Водители, которые везут непродовольственные товары, пожаловались на длительное ожидание в очереди и попросили пропускать не только машины с продуктами.

9 октября Минтранс России отчитался, что паромная переправа через Керченский пролив начала работу, а движение пригородных поездов через Крымский мост восстановлено. После запуска переправы пробки на дорогах к Крымскому мосту и паромам достигали в Краснодарском крае нескольких километров, а стоящие в них люди не понимают, куда им лучше ехать, пожаловались 9 октября пользователи Telegram-чатов, назвав ситуацию "адом".

Керченская паромная переправа временно прекратила работу из-за погодных условий, сообщило сегодня Главное управление МЧС России по Республике Крым. "Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за сильного ветра", - указано в сообщении на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте". По сообщению МЧС, погодные условия ухудшились со стороны порта "Кавказ".

Минтранс России отчитался сегодня, что с начала работы Керченской паромной переправы, с ночи на 9 октября по 07.00 мск 15 октября через пролив перевезены почти 3,5 тысячи автомобилей "В обе стороны перевезено в общей сложности 11 729 пассажиров и 3 456 единиц автотранспортных средств, преимущественно – большегрузных и среднетоннажных грузовиков. Привлеченными пассажирскими судами выполнено девять рейсов. Четырьмя паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 94 круговых рейса", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Керченская паромная переправа до запуска Крымского моста выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

Напомним, утром 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи со взрывом на мосту и обрушением части его полотна. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились.

Владимир Путин объявил взрыв на мосту терактом, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По версии ведомства, граждане Армении и Грузии также причастны к переправке через Южный Кавказ и Северную Осетию взрывного устройства, использованного для взрыва на Крымском мосту.

Заявление ФСБ о причинах взрыва на Крымском мосту вызывает сомнения из-за ее многоходовости, указал политолог Алексей Малашенко. Аргументов, чтобы опровергнуть заявление силовиков, пока нет, констатировал журналист Максим Шевченко. Версия силовиков выглядит неубедительной, а подозреваемые могут подвергаться давлению, подчеркнул бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

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