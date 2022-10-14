Версия ФСБ о причинах взрыва на Крымском мосту вызвала споры аналитиков

14 октября 2022, 22:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Заявление ФСБ о причинах взрыва на Крымском мосту вызывает сомнения из-за ее многоходовости, указал политолог Алексей Малашенко. Аргументов, чтобы опровергнуть заявление силовиков, пока нет, констатировал журналист Максим Шевченко. Версия силовиков выглядит неубедительной, а подозреваемые могут подвергаться давлению, подчеркнул бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин объявил взрыв на Крымском мосту терактом, после чего ФСБ 12 октября назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По версии ведомства, граждане Армении и Грузии также причастны к переправке через Южный Кавказ и Северную Осетию взрывного устройства, использованного для взрыва на Крымском мосту. Спецслужба также отчиталась о задержании пятерых граждан России и трех граждан Украины и Армении, в том числе гражданина Армении Артура Терчаняна. Сегодня стало известно, что пять человек, в том числе Терчанян, арестованы по делу о взрыве на мосту из Краснодарского края в Крым.

Службе нацбезопасности Армении предложено начать расследование в связи с информацией ФСБ России о том, что подготовка взрыва на Крымском мосту готовилась с участием граждан Армении в том числе в Ереване, сообщила 12 октября Генпрокуратура Армении. Власти Грузии заявили, что груз со взрывчаткой не пересекал границу Грузии, и версия ФСБ беспочвенна.

Аналитики поспорили о достоверности версии ФСБ

Главный научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН Алексей Малашенко скептически относится к выдвинутой ФСБ версии. "К версии отношусь как к литературному произведению. Уж больно красиво и сложно — несколько стран, международные силы. Когда рисуется такая схема, то она выглядит немножко выдуманной", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению аналитика, такого рода теракты зачастую осуществляются по более простой схеме. "Я давно отслеживаю проблемы терактов, диверсий, на Кавказе в частности. Теракты в виде взрывов, когда нет захвата (заложников), как в Буденновске и Беслане - это делается намного проще", - отметил он.

Малашенко предположил, что схема могла быть проще и организаторы подрыва моста "не вмешивали бы такое количество людей". "Ведь где-то, кто-то мог "сдать", - заключил он.

Журналист и политик Максим Шевченко воздержался от прямой оценки правдоподобности версии ФСБ.

"Мы можем только эмоционально с этой версией не соглашаться. Аргументов у нас нет, чтобы опровергнуть. Названы имена, маршруты. Пусть спецслужбы тех стран (что названы) опровергают. Вообще, в случае такого теракта должно быть международное расследование", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ветераны спецслужб заявили о провалах в охране моста

Подрыв Крымского моста - хорошо организованная украинскими спецслужбами акция, уверен ветеран отряда "Альфа" полковник Сергей Гончаров.

"То, что совершили украинцы - хорошо продуманная операция, теракт, диверсия, как хотите называйте. Надо отдать должное их спецслужбам", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

12 октября было опубликовано видео досмотра фуры, которая по данным ФСБ, перевозила груз со взрывным устройством, и фото ("рентген- снимок") содержимого грузовика на таможенном посту, в частности, его разместил Telegram-канал РИА "Новости". На рентгене машина с меньшим количеством осей и запасным колесом в другом месте, сообщил сегодня Telegram-канал "Сирена". Речь в материалах ФСБ идет о грузовике марки DAF, который после взрыва обнаружили в Северной Осетии, указано в публикации.

По его мнению, провоз 21 тонны взрывчатки был вполне спланированным. "Но меня мало волнует, как и откуда её везли. Важен результат - то, что произошло на Крымском мосту. Меня беспокоит политический имидж государства в мире и моральный для наших граждан. Нас уверяли, что таможенные посты имеют терминалы, где проверяют и на наличие взрывчатых веществ, есть кинологи с собаками, обученными находить взрывчатку. Но что мы видели? Подъехала (к мосту) фура, сотрудник ГИБДД с палкой, посмотрел документы, подошел, заглянул в фуру и дал сигнал на проезд. И в итоге произошел подрыв", - отметил Гончаров.

Взрыв на Крымском мосту продемонстрировал недоработки в его охране, указал Гончаров. "Если бы у нас не взорвали Крымский мост, то мы бы не узнали какой бардак при его охране. Выясняется, что трассу охраняла ведомственная охрана Минтранса (по нашему вахтеры) и ГИБДД, которым всё "до лампочки"", - пояснил Гончаров.

После взрыва на Крымском мосту президент России Владимир Путин поручил его охрану Федеральной службе безопасности.

Другой ветеран спецслужб в отставке, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков не видит особого смысла в версии ФСБ. "Я не понимаю, о чем вообще ФСБ говорит? Что некий грузовик путешествовал по разным странам. Вёз какой-то груз. И что? Взорвался ли он на мосту? Или что-то другое взорвалось? Какой тип взрывчатки был? Кто его загружал?" - поинтересовался он.

Гудков не уверен, что установлены организаторы и заказчики взрыва. "Мы не знаем, кто его организовал. Есть версии, есть предположения. Но они и остались версиями и предположениями. Они (ФСБ) ничего не прояснили", - считает он.

По его мнению, что задержания могли быть показными. "ФСБ всегда кого-то задерживает. И кто с томиками Оруэлла стоит в метро и других. ФСБ без работы себя не оставит. Я не верю следствию", - подчеркнул Гудков.

Он предположил, что у людей, которых ФСБ сочла причастными к взрыву, могут "выбивать показания". "И любые люди возьмут на себя любое преступление", - заключил он.

Адвокаты указали на обязанность уведомить Армению о задержании подозреваемых

Власти России имеют возможность уведомить дипломатические представительства иностранных государств о задержании и аресте их граждан, указал адвокат Кирилл Коротеев. "Интересы Грузии в России, так же как и интересы России в Грузии, ввиду отсутствия дипотношений, представляет посольство Швейцарии. Ещё проще уведомить посольство Армении. Гражданин может получить консульскую помощь, но, другой вопрос, захотят ли диппредставители этих стран её оказать. На моей памяти, еще до (военной операции на Украине), пока отношения существовали, нельзя сказать, что даже из генконсульства Украины в России оказывали какую-то активную консульскую помощь гражданам Украины", - отметил он.

Сроки уведомления диппредставительства в случае задержания иностранца в России назвал адвокат Тимофей Широков.

"Обычно в первые сутки задержания. В соответствии с частями 1 и 3 статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса РФ дознаватель, следователь не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого, который является гражданином или подданным другого государства, уведомляют посольство или консульство этого государства", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Статья 96 УПК РФ регламентирует процедуру уведомления о задержании подозреваемого. "Если подозреваемый является гражданином или подданным другого государства, то в срок, указанный в части первой настоящей статьи, уведомляется посольство или консульство этого государства", - сказано в части 3 статьи. В части 1 этой же статьи обозначен максимальный срок уведомления.

Что известно про арестованных по делу о взрыве моста

Житель Ахалкалаки Артур Терчанян имеет гражданство Армении, но живет в Грузии в Ахалкаки. Его родственники утверждают, что с компанией, а конкретно с человеком (Сандро Инасаридзе) из Ахалцихе, которому принадлежала фура DAF, работал два раза, оба раза вез эту фуру, оно была опломбирована, утверждает издание Jnews в публикации от 13 октября.

В числе подозреваемых - Георгий Азатьян и Артем Азатьян - жители Армавира, уроженцы Макеевки в Донецкой области. Компания Азатьянов - семейный бизнес, они занимаются выращиванием сои, сообщила 12 октября газета "Взгляд".

По данным сайта Rusprofile, занимающегося проверкой контрагентов, Георгий Азатьян - директор ООО "Агро-Бизнес", которое создано в 2003 году.

Напомним, утром 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились.

При взрыве погибли водитель грузовика, а также петербургские гиды Эдуард Чучакин и Зоя Софронова, находившиеся в легковой машине, которая оказалась на месте взрыва. 11 октября представитель экстренных служб рассказал, что при взрыве погиб также судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщило в тот же день ТАСС.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.