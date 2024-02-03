03 февраля 2024, 05:46
В аэропорту Сочи приземлился первый пассажирский рейс на восстановленном Ту-214
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Со следующей недели начинаются полеты по маршруту Москва-Ереван и Москва-Батуми на восстановленном самолете Ту-214. Сегодня ночью первым тестовым рейсом на Ту-214 из подмосковного аэропорта Жуковский в Сочи прилетели 177 пассажиров.
Первый пассажирский рейс на ТУ-214 после перезапуска регулярных полетов этих самолетов прошел успешно.
Загрузка первого рейса составила больше 90%, лайнер доставил в город-курорт 177 пассажиров авиакомпании Red Wings, сообщает пресс-служба сочинского аэропорта в своем ТГ-канале.
Red Wings со следующей недели планирует начать регулярную международную программу полетов из Домодедово в Ереван и Батуми, а позднее - в Тель-Авив. Эти рейсы будет выполнять обновленный Ту-214. В авиакомпании отмечают, что выход на маршруты Ту-214 позволит расширить объем перевозок в этих направлениях, передал ТАСС.
Свой Ту-214 Red Wings получила в декабре 2023 года. Лайнер был произведен в 2009 году и до 2017 года использовался авиакомпанией «Трансаэро». В конце прошлого года самолет получил новый сертификат после восстановления летной годности, пишет "Коммерсант". В последнее время лайнеры Ту-214 использовались только специальным лётным отрядом "Россия", который занимается воздушными перевозками должностных лиц страны.
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