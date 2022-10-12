Прокуратура Армении подключилась к расследованию взрыва на Крымском мосту

12 октября 2022, 14:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Службе нацбезопасности Армении предложено начать расследование в связи с информацией ФСБ России о том, что подготовка взрыва на Крымском мосту готовилась с участием граждан Армении в том числе в Ереване, сообщила Генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", ФСБ сегодня объявила гражданина Армении Артура Терчаняна одним из людей, привлеченных Главным управлением разведки Минобороны Украины к организации переправки из Болгарии в Армению взрывного устройства, которое было использовано для взрыва на Крымском мосту. Спецслужба также отчиталась о задержании по этому делу пятерых граждан России и трех граждан Украины и Армении. Сколько граждан Армении задержаны, ведомство не уточнило и не назвало имена задержанных.

Также ФСБ считает, что с 29 сентября по 3 октября груз, вывезенный с Украины через Болгарию, был растаможен в Ереване, где документы были подменены, после чего отправителем уже являлось зарегистрированное в Армении ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП».

Генпрокуратура Армении изучила информацию, распространенную сегодня ФСБ России, а также публикации в СМИ, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Учитывая, что в публикации содержались сведения, свидетельствующие о возможном преступлении, Генеральная прокуратура направила их в Следственный департамент СНБ РА (Службы нацбезопасности Республики Армения. – Прим. "Кавказского узла") с поручением решить вопрос об инициировании уголовного дела", - говорится в сообщении, размещенном на русскоязычной версии сайта Генпрокуратуры.

Прокуратура "будет последовательна в полном раскрытии обстоятельств опубликованной информации", отмечается в публикации.

Напомним, утром 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились.

При взрыве погибли водитель грузовика, а также петербургские гиды Эдуард Чучакин и Зоя Софронова, находившиеся в легковой машине, которая оказалась на месте взрыва. 11 октября представитель экстренных служб рассказал, что при взрыве погиб также судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщило в тот же день ТАСС.

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