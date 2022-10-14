Взрыв на Крымском мосту. Фото: AFP 2022 https://ru.wikipedia.org

14 октября 2022, 08:18

Арестованы пять подозреваемых по делу о взрыве на Крымском мосту

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пять человек, в том числе гражданин Армении Артур Терчанян, арестованы по делу о взрыве на мосту из Краснодарского края в Крым.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин объявил взрыв на Крымском мосту терактом, после чего ФСБ 12 октября назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По версии ведомства, граждане Армении и Грузии также причастны к переправке через Южный Кавказ и Северную Осетию взрывного устройства, использованного для взрыва на Крымском мосту. Спецслужба также отчиталась о задержании пятерых граждан России и трех граждан Украины и Армении, в том числе гражданина Армении Артура Терчаняна.

Службе нацбезопасности Армении предложено начать расследование в связи с информацией ФСБ России о том, что подготовка взрыва на Крымском мосту готовилась с участием граждан Армении в том числе в Ереване, сообщила 12 октября Генпрокуратура Армении. Власти Грузии заявили, что груз со взрывчаткой не пересекал границу Грузии, и версия ФСБ беспочвенна.

Суд в Симферополе по ходатайству следствия постановил арестовать пятерых подозреваемых по делу о теракте, сообщил осведомленный источник. "В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря", - сказал он.

Источник уточнил, что речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Романе Соломко, Владимире Злобе и Артуре Терчаняне, сообщил поздно вечером 13 октября "Интерфакс".

Адвокаты двух подозреваемых подтвердили данные об аресте их подзащитных, отказавшись комментировать иные подробности дела, информирует агентство.

Служба нацбезопасности Армении возбудила уголовное дело в связи с информацией о том, что груз со взрывчаткой был провезен через территорию Армении, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы, проводятся допросы и другие следственные и процессуальные действия, информировало 13 октября News.am.

ФСБ считает, что с 29 сентября по 3 октября груз, вывезенный с Украины через Болгарию, был растаможен в Ереване, где документы были подменены, после чего отправителем уже являлось зарегистрированное в Армении ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП».

Напомним, утром 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились.

При взрыве погибли водитель грузовика, а также петербургские гиды Эдуард Чучакин и Зоя Софронова, находившиеся в легковой машине, которая оказалась на месте взрыва. 11 октября представитель экстренных служб рассказал, что при взрыве погиб также судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщило в тот же день ТАСС.

9 октября Минтранс России отчитался, что паромная переправа через Керченский пролив начала работу, а движение пригородных поездов через Крымский мост восстановлено. 13 октября мэр Керчи сообщил, что число паромов на Керченской переправе увеличено с четырех до шести.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Возобновлено движение пригородных поездов по Крымскому мосту", "Очередь из фур образовалась на дороге к порту "Кавказ"", "Водители рассказали о сложностях дороги в Крым после взрыва на мосту".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

14 октября 2022, 07:21

14 октября 2022, 06:22

14 октября 2022, 05:24

  • Роман Таганов отпущен из СИЗО

    Активист Роман Таганов вышел на свободу из СИЗО спустя неделю после вступления в силу решения Майкопского горсуда об условном сроке.

14 октября 2022, 04:26

14 октября 2022, 03:28

  • Трое полицейских из Чечни погибли на Украине

    Участники спецоперации капитан полиции Рамзан Таймасханов, старший лейтенант полиции Желил Эрсембиев, прапорщик полиции Хусейн Садиков посмертно награждены орденами Мужества, сообщило МВД по Чечне. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 29 уроженцев Чечни.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи