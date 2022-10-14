Арестованы пять подозреваемых по делу о взрыве на Крымском мосту

14 октября 2022, 08:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пять человек, в том числе гражданин Армении Артур Терчанян, арестованы по делу о взрыве на мосту из Краснодарского края в Крым.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин объявил взрыв на Крымском мосту терактом, после чего ФСБ 12 октября назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По версии ведомства, граждане Армении и Грузии также причастны к переправке через Южный Кавказ и Северную Осетию взрывного устройства, использованного для взрыва на Крымском мосту. Спецслужба также отчиталась о задержании пятерых граждан России и трех граждан Украины и Армении, в том числе гражданина Армении Артура Терчаняна.

Службе нацбезопасности Армении предложено начать расследование в связи с информацией ФСБ России о том, что подготовка взрыва на Крымском мосту готовилась с участием граждан Армении в том числе в Ереване, сообщила 12 октября Генпрокуратура Армении. Власти Грузии заявили, что груз со взрывчаткой не пересекал границу Грузии, и версия ФСБ беспочвенна.

Суд в Симферополе по ходатайству следствия постановил арестовать пятерых подозреваемых по делу о теракте, сообщил осведомленный источник. "В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря", - сказал он.

Источник уточнил, что речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Романе Соломко, Владимире Злобе и Артуре Терчаняне, сообщил поздно вечером 13 октября "Интерфакс".

Адвокаты двух подозреваемых подтвердили данные об аресте их подзащитных, отказавшись комментировать иные подробности дела, информирует агентство.

Служба нацбезопасности Армении возбудила уголовное дело в связи с информацией о том, что груз со взрывчаткой был провезен через территорию Армении, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы, проводятся допросы и другие следственные и процессуальные действия, информировало 13 октября News.am.

ФСБ считает, что с 29 сентября по 3 октября груз, вывезенный с Украины через Болгарию, был растаможен в Ереване, где документы были подменены, после чего отправителем уже являлось зарегистрированное в Армении ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП».

Напомним, утром 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились.

При взрыве погибли водитель грузовика, а также петербургские гиды Эдуард Чучакин и Зоя Софронова, находившиеся в легковой машине, которая оказалась на месте взрыва. 11 октября представитель экстренных служб рассказал, что при взрыве погиб также судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщило в тот же день ТАСС.

9 октября Минтранс России отчитался, что паромная переправа через Керченский пролив начала работу, а движение пригородных поездов через Крымский мост восстановлено. 13 октября мэр Керчи сообщил, что число паромов на Керченской переправе увеличено с четырех до шести.

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