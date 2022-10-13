Паром на Керченской переправе. Фото: Andrew Butko https://ru.wikipedia.org

13 октября 2022, 15:11

Увеличено число паромов на Керченской переправе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Число паромов на Керченской переправе увеличено до шести, очереди на переправу ждут водители около 700 грузовиков, сообщил сегодня мэр Керчи.

Как писал "Кавказский узел", утром 11 октября четвертый паром приступил к работе на Керченской переправе, сообщил и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. По его словам, паромы отправляются каждые два часа, один оборотный рейс занимает четыре часа.

9 октября Минтранс России отчитался, что паромная переправа через Керченский пролив начала работу, а движение пригородных поездов через Крымский мост восстановлено. После запуска переправы пробки на дорогах к Крымскому мосту и паромам достигали в Краснодарском крае нескольких километров, а стоящие в них люди не понимают, куда им лучше ехать, пожаловались вечером 9 октября пользователи Telegram-чатов, назвав ситуацию "адом".

До шести увеличено число паромов, курсирующих через Керченский пролив, сообщил сегодня ТАСС глава администрации Керчи Святослав Брусаков. "Работают шесть паромов с сегодняшнего утра, ситуация выравнивается, у нас уже нет очередей малотоннажных [машин]", - сказал он.

Брусаков уточнил, что очереди на переправу ждут около 700 грузовых автомобилей, а пробок перед мостом нет, информирует агентство.

По данным администрации Краснодарского края, вечером 12 октября очереди на Керченскую переправу ожидали более 200 грузовиков. Кроме того, на стоянках Темрюкского района стояли 611 фур, 396 в Славянском районе и еще 14 в Красноармейском районе, сообщает "Юга.ру".

Администрация Кубани кратко сообщила вечером 12 октября, что "более 1000 грузовых автомобилей" ожидают очереди на Керченскую переправу. "Для удобства водителей, которые едут в Крым, в регионе задействованы 10 временных стоянок", - говорится в публикации в Telegram-канале администрации. Более свежие данные о числе водителей, ожидающих проезда, в Telegram-канале, по состоянию на 15.01 мск, не опубликованы.

Керченская паромная переправа до запуска Крымского моста выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа закончила работу из-за отсутствия заказов на перевозки.  О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

Напомним, утром 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились.

При взрыве погибли водитель грузовика, а также петербургские гиды Эдуард Чучакин и Зоя Софронова, находившиеся в легковой машине, которая оказалась на месте взрыва. 11 октября представитель экстренных служб рассказал, что при взрыве погиб также судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщило в тот же день ТАСС.

Владимир Путин объявил взрыв на мосту терактом, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По версии ведомства, граждане Армении и Грузии также причастны к переправке через Южный Кавказ и Северную Осетию взрывного устройства, использованного для взрыва на Крымском мосту.

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Примечание:

"Возобновлено движение пригородных поездов по Крымскому мосту", "Очередь из фур образовалась на дороге к порту "Кавказ"", "Прокуратура Армении подключилась к расследованию взрыва на Крымском мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 октября 2022, 15:54

13 октября 2022, 14:24

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