Состояние Эльхана Алиева вызывает опасения его близких и правозащитников

19 мая 2024, 22:35

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльхан Алиев пятые сутки держит сухую голодовку в СИЗО. Супруга Эльхана обеспокоена состоянием его здоровья. Сотрудники пенитенциарной службы могут давить на активиста , пытаясь заставить его прервать голодовку, высказали опасения правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльхан Алиев объявил сухую голодовку в СИЗО, требуя прекратить уголовное преследование. Активист сообщил супруге, что на него оказывают давление и угрожают с требованием прекратить голодовку. Суд может удовлетворить требование оппозиционера Эльхана Алиева об освобождении из-под стражи, если на это согласятся власти Азербайджана, указали правозащитники. Сухая голодовка, которую объявил Алиев, усугубит его проблемы со здоровьем, поделились опасениями супруга и однопартиец арестованного 18 мая.

1 апреля стало известно, что суд в Баку приговорил Эльхана Алиева к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве при продаже земельного участка. Двое других подсудимых приговорены к условному сроку, никто из обвиняемых не признал вину. 13 мая суд не удовлетворил ходатайство о переводе Алиева под домашний арест, рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 27 мая.

Как рассказала корреспонденту «Кавказского узла» супруга активиста Шахназ Алиева, ее муж позвонил вечером 18 мая и сообщил, что продолжает сухую голодовку.

«В субботу по графику Эльхан звонит из СИЗО. Обычно он звонит днем, около половины третьего. Но в этот раз он не позвонил. Ближе к вечеру мне стали звонить журналисты, и я выразила опасения за судьбу мужа, тем более что в предыдущий раз он говорил о давлении на него и даже об угрозах смертью, если не прекратит голодовку. Не знаю, есть ли прямая связь или нет, но после того, как информация о том, что Эльхан не позвонил, была распространена в СМИ, он позвонил. Разговор был очень короткий. Он сказал, что голодовку продолжает. Я спросила, как он у себя чувствует. Он сказал: «нормально». Возможно, он просто хотел успокоить меня. Ведь у человека, который не ест и даже не пьет воду, состояние не может быть нормальным», - сказала Алиева.

По ее словам, муж пообещал позвонить и в воскресенье, 19 мая. «К сожалению, сегодня он не позвонил. Эльхан сказал, что пока он сам или его адвокат не скажут, что он прекратил голодовку, значит она продолжается», - рассказала Шахназ Алиева сегодня в 20.00 по местному времени (19.00 мск). Алиева отметила, что говорила с адвокатом мужа и тот обещал в понедельник, 20 мая, пойти в СИЗО для встречи с активистом.

Адвокат Немат Керимли подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что 20 мая планирует пойти к Алиеву в СИЗО в новом пенитенциарном комплексе в Умбакы.

Директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов считает вполне реальным давление на Эльхан Алиева в СИЗО с требованием прекращения им сухой голодовки.

«Пенитенциарная служба в ответе за то, чтобы о политзаключенных никакой негативной информации, создающей проблемы для власти, на волю не просачивалась, не выходила. Вообще, пенитенциарная служба старается замалчивать любую голодовку. Они отказываются принимать заявления о голодовке, не регистрируют их. Ведомство начинает реагировать, когда у заключенного начинаются серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому в первые дни, когда заключенные объявляют голодовку, на них оказывается давление, чтобы они прекратили ее», - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Член НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов считает, что пенитенциарная служба в меньшей степени заинтересована в том, чтобы с заключенными что-то случилось в подведомственных учреждениях. «Если заключенный, и в особенности политзаключенный, голодает, то это создает проблемы для пенитенциарной системы. Поэтому они стараются, чтобы голодовка была прекращена», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Ахмедов.

Однако он усомнился в том, что сотрудники пенитенциарной службы могут угрожать смертью заключенному. «Они ответственны за здоровье и жизнь заключенных. Не думаю, что в случае с Эльханом Алиевым речь шла о реальной физической угрозе. Возможно, его увещевали, что нет смысла в проведении голодовки, от его смерти никому ничего не будет, он только себе плохо сделает. Но для отчаявшегося от несправедливости человека любое равнодушие, ирония могут восприниматься как давление, угроза», - считает правозащитник.

В связи с выходным днем получить комментарии в пенитенциарной службе "Кавказскому узлу" не удалось.