Двое подростков обвинены на Кубани в избиении участника СВО

19 мая 2024, 10:29

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В станице Челбасской двое подростков избили участника специальной военной операции, после чего тот оказался в больнице. Оба несовершеннолетних обвинены в хулиганстве, сообщил Следком.

По версии следствия, вечером 13 мая в станице Челбасской Каневского района в местном парке между несовершеннолетними и участником специальной военной операции (СВО) возник конфликт, в ходе которого подростки нанесли ему удары руками и ногами по телу и голове, в результате чего военнослужащий оказался больнице.

Двое подростков задержаны, они обвинены по части второй статьи 213 УК РФ ("Хулиганство", предусматривает до семи лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"). Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об их аресте, сообщило 18 мая на своем сайте следственное управление СКР по Краснодарскому краю

Ведомство опубликовало ролик, на кадрах которого по очереди показаны двое подростков с их родителями, они находятся в кабинете следователя. Каждому их них в присутствии их родителей сотрудник Следкома зачитывает обвинение, а затем спрашивает, понятна ли суть обвинения. Подростки подтверждают, что обвинение им понятно, затем на видео показано, как каждого из них в сопровождении конвоя препровождают в автозак.

Комментариев от представителей обвиняемых не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 8 мая следователи сообщили, что в Краснодаре мужчина избил участника СВО, получившего в зоне боевых действий переломы обеих ног.

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