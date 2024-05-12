Бастрыкин заинтересовался избиением на Кубани участника военной операции

12 мая 2024, 17:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил поставил на контроль дело об избиении в Краснодаре участника военной операции с переломами обеих ног.

В Краснодаре мужчина, используя малозначительный повод, избил участника специальной военной операции, получившего в зоне боевых действий переломы обеих ног, сообщил информцентр Следкома России в своем Telegram-канале

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело, глава Следкома Александр Бастрыкин поручил передать его на расследование из ОВД в управление Следкома России по Краснодарскому краю, указано в сообщении от 11 мая.

Инцидент произошел 8 мая на улице Радио и попал на видео, сообщил сегодня "Блокнот Ставрополь".

Как следует из видеозаписи, которая приложена к сообщению, у машины находятся двое мужчин, один из них, в белой рубашке активно движется вокруг второго. Спустя несколько секунд второй мужчина в одежде цвета хаки лежит на земле у автомобиля, и затем встает, опираясь на палку. По данным издания, поводом для конфликта стала музыка в машине военного, мужчина счел, что она играет слишком громко.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.