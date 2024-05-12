12 мая 2024, 17:42

Бастрыкин заинтересовался избиением на Кубани участника военной операции

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Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил поставил на контроль дело об избиении в Краснодаре участника военной операции с переломами обеих ног.

В Краснодаре мужчина, используя малозначительный повод, избил участника специальной военной операции, получившего в зоне боевых действий переломы обеих ног, сообщил информцентр Следкома России в своем Telegram-канале

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело, глава Следкома Александр Бастрыкин поручил передать его на расследование из ОВД в управление Следкома России по Краснодарскому краю, указано в сообщении от 11 мая.

Инцидент произошел 8 мая на улице Радио и попал на видео, сообщил сегодня "Блокнот Ставрополь".

Как следует из видеозаписи, которая приложена к сообщению, у машины находятся двое мужчин, один из них, в белой рубашке активно движется вокруг второго. Спустя несколько секунд второй мужчина в одежде цвета хаки лежит на земле у автомобиля, и затем встает, опираясь на палку. По данным издания, поводом для конфликта стала музыка в машине военного, мужчина счел, что она играет слишком громко. 

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Автор: "Кавказский узел"

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