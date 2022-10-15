Водители фур усомнились в быстрой ликвидации очередей в Крым

15 октября 2022, 21:58

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После запуска движения грузовиков по Крымскому мосту все автомобили с грузом будут проходить полную проверку, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Пользователи Telegram не поверили в ликвидацию очередей после открытия моста для грузовиков, так как тщательный досмотр машин требует много времени.

Как писал "Кавказский узел", роль Керченской переправы возросла после взрыва на Крымском мосту 8 октября. Министр транспорта Крыма заявил 11 октября о начале работы на переправе четвертого парома, но администрация Краснодарского края 14 октября сообщила, что на линии работают три парома и один проходит техобслуживание. Водители, которые везут непродовольственные товары, пожаловались на длительное ожидание в очереди и попросили пропускать не только машины с продуктами.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отчитался, что "строители выполнили работы по усилению пролетных строений" левой полосы". Об этом он сегодня написал в своем Telegram-канале.

Накануне Хуснуллин пообещал, что движение грузовиков по Крымскому мосту возобновится сегодня. "Завтра мы к вечеру ожидаем усиление существующих опор. То есть работы будут завершены. И мы, скорее всего, уже начнем пропускать грузовики", - процитировало его слова ТАСС 14 октября.

При этом Марат Хуснуллин пояснил, что фуры с грузом будут полностью досматриваться. "Технически мост готов будет пропускать по двум полосам, но есть вопросы с досмотром. Все-таки мы недосмотренные машины пускать на мост не будем. Поэтому какая-то техника, пустые грузовые машины, автобусы, что очень важно, - они поедут в обычном режиме. Машины, которые груженные, они либо будут полностью досмотрены, либо поедут на пароме", - объяснил вице-премьер. Также он предложил водителям воспользоваться наземным маршрутом из Крыма, добавив, что "через пропускной пункт Джанкой с выходом на пропускной пункт Новоазовск Ростовской области из Крыма уже полноценно ездят".

Если к понедельнику по мосту не пустят фуры, отношение логистов изменится и поставки снизятся, несмотря на паромы

Пользователи группы "Паромная переправа Керчь Крымский мост", на которую в Telegram подписаны 734 человека, рассказали сегодня о своем ожидании проезда в Крым. Некоторые водители отметили, что пока непонятно, грузовики какой массы будут пропускать по мосту.

"Интересует разрешение двигаться на малотоннажных машинах", - написал Владимир Блохин, пояснив, что это разгрузит паромы. "Сомневаюсь, что пустят большой вес по мосту", - добавил он. "А большегрузы хотят стоять по-вашему?" - возразил ему Андрей. "Им всё равно, что даже стоять у водителей ресурсы заканчиваются - все. Обеспечения нет. На стоянках гречка с тушёнкой - в единичных случаях. Если к понедельнику по мосту не пустят фуры, отношение логистов изменится. И в этом случае поставки снизятся. Несмотря на паромы и прочий транспорт", - указал Agrodom.

В очереди обеспечен относительный комфорт, отметила Натали Данильчук. "Мы в 12:00 приехали, третьи в очереди, всего машин 65 в отстойнике. Нам сказали, что как разрешат (работу паромов. - Прим. "Кавказского узла"), по 18 машин будут отправлять в очередь на паром. Если придется ночевать, в штабе есть раскладушки и тут можно выпить бесплатно чай", - написала он. "Одна надежда, что сегодня на мост пустят", - прокомментировал пользователь (Манул) Матвиенко Рануля.

Авторы комментариев в группе "Крымский мост и Керченская паромная переправа", на которую подписаны 376 человек, усомнились, что проблема очередей будет быстро решена.

Пропуск грузовиков через мост не решит проблему, уверен Дальнобой. "Полагаю, перед мостом будут все фуры на рентген пускать. Проверка одной машины около 10 минут занимает. Шесть машин в час... 144 в сутки. Если не поставят дополнительные мобильные комплексы, очередь не уменьшить. Я с 14 октября стою в Славянске". "Это не долго", - ответил ему пользователь Привет, отметив, что фуры со скоропортящимися продуктами стояли в очереди по несколько дней.

Вечером большинство пользователей паблика задали и вопросы об обещанном начале пропуска грузовиков по мосту. "Уже вечер проходит, когда запустят грузовиков на мост?" - спросил Arsen. "Если верить Россия24, то вот-вот сегодня. Ждём", - ответила Ольга, добавив смайлик в виде скрещенных пальцев.

Однако по состоянию на 22.00 на сайтах и в с соцсетях Минтранса России, а также в Telegram-канале Марата Хуснуллина нет информации о запуске движения грузовиков по Крымскому мосту.

Напомним, утром 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи со взрывом на мосту и обрушением части его полотна. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились.

Владимир Путин объявил взрыв на мосту терактом, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По версии ведомства, граждане Армении и Грузии также причастны к переправке через Южный Кавказ и Северную Осетию взрывного устройства, использованного для взрыва на Крымском мосту.

Заявление ФСБ о причинах взрыва на Крымском мосту вызывает сомнения из-за ее многоходовости, указал политолог Алексей Малашенко. Аргументов, чтобы опровергнуть заявление силовиков, пока нет, констатировал журналист Максим Шевченко. Версия силовиков выглядит неубедительной, а подозреваемые могут подвергаться давлению, подчеркнул бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

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