Туристы приехали в Анапу на фоне продолжения засыпки пляжей

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Власти отчитались о 830 тысячах туристов, посетивших Анапу, отсыпка пляжей новым песком продолжается. Блогеры подтвердили, что отдыхающих на пляжах много. Активисты выразили возмущение состоянием песка на пляже в Витязево, где засыпают новый слой песка.

Как писал "Кавказский узел", 84 пляжа Анапы уже открыты. Песок, которым засыпали пляжи, утрамбовался и малопригоден для отдыха, указали пользователи соцсети. Другие комментаторы выразили надежду, что привозной песок постепенно унесет море.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Власти рапортовали о росте числа туристов в Анапе

Мэр Анапы Светлана Маслова отчиталась о росте числа туристов. «С начала года у нас отдохнули более 830 тыс. человек. Функционируют порядка 1600 объектов размещения, единовременно на курорте пребывают 126 тысяч отдыхающих. Средняя заполняемость — 65%: санатории заполнены на 80%, детские здравницы — на 50%», — пишет она в своем Telegram-канале.

На песчаных пляжах завершаются работы по формированию незагрязненного слоя песка, пишет она. «Сейчас на финальной стадии отсыпка последнего участка в селе Витязево. Из опасной зоны уже выведены 84 пляжные территории, и эта работа продолжается», — написала мэр.

Люди ютятся у узкой кромки воды, а сам песок с глиной и камнями представляет собой унылое зрелище

Активисты раскритиковали ход работ в Витязево

Работы в Витязево по засыпке нового слоя песка на пляже проходят на фоне множества отдыхающих, пишет Telegram-канал «Анапа гражданская». «Пляж курортного с. Витязево. Песок завозят, ровняют, кучи строительного песка, КамАЗы, люди ютятся у узкой кромки воды, а сам песок с глиной и камнями представляет собой унылое зрелище. «Успешный» сезон в разгаре. Ведь неважно, какой он, главное, что напишут в красивых отчётах чиновники», — указали активисты.

В видео, приложенном к публикации, рядом с кучами песка несколько глиняных "булыжников" размером с кулак и более.

Между тем анапские блогеры сообщают, что людей на пляжах очень много.

«Пляжи Джемете просто битком! Гостевой проезд — огромные толпы вокруг!» — пишет Андрей Маковозов.

Он опубликовал видео из Джемете, где показал обстановку на пляже — несмотря на огромное количество отдыхающих, вода чистая, а камней у берега нет.

«Центральный пляж Анапы, сезон попёр, народу тьма!» — рапортовал Макс Анапский.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".