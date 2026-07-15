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21:10, 15 июля 2026

Два краснодарца осуждены за попытку поджога военной части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

19-летний Владимир Суржанский и 18-летний Дмитрий Рыбка приговорены за попытку поджога военной части. Суржанский, которому в вину вменяется также поджог объекта транспортной инфраструктуры, получил 13,5 лет заключения, Рыбка — шесть.

Краснодарский краевой суд вынес приговор 19-летнему Владимиру Суржанскому и его знакомому Дмитрию Рыбке на год его младше. По версии следствия, в начале 2025 года Суржанский получил предложение о подработке от неизвестного в телеграме — поджечь военную технику за 700 долларов США. Тогда в мае он позвал Рыбку, которому тогда не было 18 лет. Они вместе попытались попасть на территорию войсковой части в станице Кавказской рядом с Гулькевичами, но Рыбка «получил травму» и они «скрылись с места происшествия», пишет "Медиазона" (внесена в реестр иноагентов).

Также указанию того же куратора за обещанное вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей Суржанский облил зажигательной смесью и поджег объект транспортной инфраструктуры, находящийся на железнодорожных путях одной из станций, за что частично получил деньги, сообщает объединенная пресс-служба Краснодарского края.

Судом Владимиру Суржанскому назначено 13 лет 6 месяцев с отбыванием первых 3 лет наказания в тюрьме, и с отбыванием оставшейся части срока наказания в исправительной колонии строгого режима. 
Дмитрию Рыбкеа - 6 лет в исправительной колонии общего режима.

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Автор: "Кавказский узел"

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