Снятие ареста с земель сочинского нацпарка поставило вопросы о нарушении прав собственников

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С тысяч арестованных участков нацпарка Сочи сняты аресты и уголовное дело закрыто, однако собственники участков продолжают судиться за пересмотр своих дел.

Как информировал "Кавказский узел", в июле из-за истечения сроков давности суд снял арест с 4 430 земельных участков, ограничения на которые были наложены в связи с делом о мошенничестве с землями Сочинского национального парка.

В конце января Конституционный суд России установил, что власти Краснодарского края должны оставить земельный участок, оказавшийся в черте Сочинского национального парка, за его владельцем, либо предоставить ему компенсацию, если нет доказательств, что участок был приобретен недобросовестно.

15 июля постановление суда от 22 июня о закрытии уголовного дела и снятии ареста с земель нацпарка вступило в законную силу. «Данное решение суда никто не обжаловал», -сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель канцелярии по гражданским делам центрального районного суда Сочи. В карточке дела на сайте суда постановление не опубликовано, однако содержится информация, что уголовное дело в отношении сотрудников нацпарка Галины Долматовой и Андрея Семиколенова прекращено за истечением сроков давности.

Источник в суде Центрального района предоставил в распоряжение корреспондента «Кавказского узла» два документа за подписью судьи Вадима Орехова: постановление от 21 сентября 2021 года, которым были наложены аресты на участки в рамках уголовного дела о мошенничестве с землями нацпарка и постановление от 22 июня, которым аресты были сняты для возврата этих участков в нацпарк.

В сентябре 2021 года Центральный районный суд Сочи по ходатайству следствия наложил арест на 11 066 земельных участков. Следствие утверждало, что неустановленные лица, используя подложные документы, незаконно оформили права собственности на земли федеральной собственности, входящие в состав Сочинского национального парка. После этого прокуратура начала массово обращаться в суды с исками о прекращении права собственности граждан. Под удар попали не только коммерческие участки, но и земли, выделенные многодетным семьям, а также участки, которые неоднократно перепродавались и десятилетиями находились в гражданском обороте.

Для многих собственников решение судьи не поставило точку в истории многолетней борьбы за участки. «Уголовное дело прекращено, но гражданские процессы об изъятии земель продолжаются. Возникает главный вопрос: кто понес ответственность за события, последствия которых затронули тысячи людей?», -задается вопросом Антонина, одна из собственниц, которой не удалось вернуть участок.

Вероника, многодетная мать, рассказала, что сначала ее семья получила землю в Хосте, построила дом, но потом участок был изъят. По словам Вероники, у ее сестры изъяли и вернули государству 6 соток земли в Адлере, которую она купила за 12 миллионов рублей, чтобы построики дом для своей семьи.

«Если следствие почти пять лет утверждало, что государству причинен огромный ущерб и что тысячи земельных участков были незаконно выведены из федеральной собственности, то закономерен вопрос: кто именно это сделал? Неужели только двое уже пожилых людей из нацпарка могли совершить такое масштабное преступление? Если уголовное дело прекращено без обвинительного приговора, значит суд не признал конкретных лиц виновными в совершении преступления», -считает Евгений, тяжба по участку которого, находится в суде в стадии рассмотрения после возврата из Верховного суда.

Массовое изъятие земельных участков в Краснодарском крае связано с делом о мошенничестве с землями Сочинского национального парка: под арест попали 11 066 земельных участков, в том числе участки, выделенные властями многодетным семьям, а затем суды начали массово лишать владельцев права собственности на эти земли, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба сочинцев за земли в нацпарке".

«Решение суда не означает автоматического восстановления нарушенных прав собственников», -считает Денис, адвокат, защищающий права собственников в судах. «Если в отношении конкретного участка уже вынесено решение по гражданскому иску прокуратуры о прекращении права собственности гражданина, то снятие ареста только усугубляет положение. Потому что участок автоматически переходит в собственность нацпарка. Именно поэтому многие жители Сочи, несмотря на отмену обеспечительных мер, продолжают судиться за свою землю, так как они потеряли не только землю, но и деньги, которые им никто не собирается возвращать, хотя все сделки проходили через Росреестр, -отмечает адвокат.

Еще одна особенность заключается в отсутствии единообразной судебной практики: одни собственники выигрывают процессы после пересмотра дел, другие - продолжают проигрывать.

«Если уголовное дело прекращено по истечении срока давности, общество вправе ожидать ответа на несколько принципиальных вопросов. Кто принимал решения, позволившие сформировать спорные земельные участки? Какие государственные органы регистрировали эти права без какой-либо правовой ответственности? Почему расследование длилось несколько лет и завершилось без вступившего в силу обвинительного приговора, и почему надо было так долго тянуть срок чтобы довести его до давности? Кто будет отвечать за имущественные потери граждан, если впоследствии ими же в судах будет доказано, что они являлись добросовестными приобретателями? Каким образом государство намерено обеспечить баланс между защитой федеральной собственности и защитой конституционного права граждан на собственность?», - резюмировал адвокат.

Роман, еще один адвокат, который представляет в судах права собственников земли, считает, что одним из ключевых моментов может стать сопоставление постановлений об аресте участков и об отмене ареста.

“Если перечни кадастровых номеров полностью совпадают, это будет означать, что обеспечительные меры сняты именно с тех участков, которые были арестованы пять лет назад. Если же перечни различаются, это потребует отдельного анализа. Причины могут быть разными: раздел земельных участков, их объединение, изменение кадастровых номеров после уточнения границ либо исключение части объектов из первоначального перечня. Но любые такие расхождения требуют прозрачного объяснения, поскольку речь идет о судьбе имущества тысяч граждан», -считает адвокат. Он убежден, что после анализа постановлений предстоит новый виток борьбы за права граждан.