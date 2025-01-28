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12:40, 28 января 2025

Конституционный суд встал на сторону сочинских садоводов

Сочинский нацпарк. Фото: SKas. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд постановил, что власти должны либо сохранить земельный участок, оказавшийся в черте Нацпарка, за его владельцем, либо предоставить ему компенсацию, если нет доказательств, что участок приобретен недобросовестно.

Как информировал "Кавказский узел", 16 января стало известно, что следователи возбудили дело о мошенничестве с землями Сочинского нацпарка площадью более 89 тысяч квадратных метров. Ущерб превысил 890 млн рублей.

Массовое изъятие земельных участков в Краснодарском крае связано с делом о мошенничестве с землями Сочинского национального парка: под арест попали 11 066 земельных участков, в том числе участки, выделенные властями многодетным семьям, а затем суды начали массово лишать владельцев права собственности на эти земли, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба сочинцев за земли в нацпарке".

Тем сочинским землевладельцам, которые являются добросовестными, власти в качестве компенсации должны выдать новые земельные участки взамен тех, которые у них были изъяты по делу о массовом изъятии участков, попавших в границы Сочинского национального парка по искам природоохранной прокуратуры, постановил Конституционный суд России.

Постановление суд провозгласил сегодня, в деле были объединены жалобы 14 истцов. Суд постановил пересмотреть их дела с тем, чтобы установить являются ли землевладельцы добросовестными и истекли ли сроки давности по их делам. Ранее суды исходили из того, что сроки давности применять нельзя, но Конституционный суд сегодня указал, что сроки давности на требования об изъятии земельных участков распространяются в любом случае, пояснил руководитель секретариата Конституционного суда Евгений Тарибо.

"Таким гражданам должны быть предоставлены аналогичные земельные участки или иная компенсация, поскольку непосредственно в заповеднике права на участки не могут быть сохранены", – привел "Интерфакс" его слова.

Постановление суда затронет и других землевладельцев, у которых схожая ситуация, но которые не обратились в суд. Если нет доказательств, что они вели свою деятельность недобросовестно и что совершили противоправные действия при приобретении участка, то земельный участок либо должен быть оставлен за землевладельцем, либо ему должна быть предоставлена компенсация, объяснил Тарибо постановление Конституционного суда.

Напомним, жители Краснодарского края неоднократно жаловались на необоснованные, по их мнению, попытки властей изъять у них земельные участки. В ноябре 2024 года прокуратура потребовала изъять в пользу государства 65 земельных участков у 54 жителей Туапсинского района. По версии ведомства, в 2000-х годах власти необоснованно распродали эти участки.

В октябре 2023 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии земельных участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иск, лишив 74 ответчиков земельных участков.

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Автор: "Кавказский узел"

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