Прокуратура потребовала изъять у туапсинцев 65 земельных участков

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В 2000-х годах власти необоснованно распродали земельные участки в Туапсе, считает надзорное ведомство.

Как информировал "Кавказский узел", жители Краснодарского края ранее неоднократно жаловались на необоснованные, по их мнению, попытки властей изъять у них земельных участки. В частности, 15 октября 2023 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии земельных участков из-за нецелевого использования. 2 ноября 2023 года суд удовлетворил иски Генпрокуратуры, лишив 74 ответчиков земельных участков. 21 августа 2022 года Генпрокуратура потребовала изъять у арендаторов в Сочи 140 участков земли.

Прокуратура Краснодарского края потребовала изъять в пользу государства у 54 жителей Туапсинского района 65 земельных участков, расположенных вблизи курортного села Ольгинка (район поселка дома отдыха "Кубань"). Также ведомство требует обязать собственников снести коттеджи, построенные на этих участках. С требованием о сносе также выступила администрация Туапсинского района. Иски рассматривает Туапсинский районный суд. По словам владельцев, общая стоимость земельных участков, без учета находящихся на них строений, составляет около 80 миллионов рублей, сообщил сегодня "Коммерсант".

Согласно материалам дела, речь идет о коттеджном поселке в массиве "Буревестник".

В 1991 году этот массив был властями выделен местной организации для строительства базы, в 2007 году власти его разделили на участки и продали их местными жителям. Туапсинцы попросили, чтобы власти изменили назначение земли на возведение коттеджей, и построенные на участках строения прошли регистрацию в Росреестре как коттеджи для отдыха (помещения нежилого назначения).

Местная администрация и прокуратура в исках заявили, что туапсинцы нарушили градостроительные планы, построили объекты без разрешений, запустили их в эксплуатацию без соответствующих актов. В исках также указано, что объекты находятся в зоне санитарной охраны курорта.

Туапсинцы обратили внимание, что участки изначально были выданы муниципалитетом, права на них были зарегистрированы в Росреестре. Что с тех пор земли и коттеджи неоднократно переходили из рук в руки, и что все сделки также проходили госрегистрацию. При этом некоторые из владельцев участков уже ранее судились с властями и выиграли суды. Кроме того, туапсинцы указали на истечение сроков давности по материальным искам, предельный срок которых составляет 10 лет.

Прокуратура в свою очередь ссылается на то, что ее требования предъявлены в защиту нематериальных благ, так как речь идет о землях, относящихся к курорту. Также ведомство в иске заявило, что местные власти не имели права распродавать массив. Также в иске отмечается, что госорганы не знали об отчуждении земли и поэтому не могли пресечь это.

"Полагаю, ответчики в данном случае правильно ссылаются на истечение объективного срока исковой давности (10 лет), у них по закону есть серьезные основания для защиты своих участков", – привело издание слова юриста Виктора Сыренко.

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