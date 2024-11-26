RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:49, 26 ноября 2024

Прокуратура потребовала изъять у туапсинцев 65 земельных участков

Участок в Туапсе. Фото Владислава Щеколдина, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 2000-х годах власти необоснованно распродали земельные участки в Туапсе, считает надзорное ведомство.

Как информировал "Кавказский узел", жители Краснодарского края ранее неоднократно жаловались на необоснованные, по их мнению, попытки властей изъять у них земельных участки. В частности, 15 октября 2023 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии земельных участков из-за нецелевого использования. 2 ноября 2023 года суд удовлетворил иски Генпрокуратуры, лишив 74 ответчиков земельных участков. 21 августа 2022 года Генпрокуратура потребовала изъять у арендаторов в Сочи 140 участков земли.

Прокуратура Краснодарского края потребовала изъять в пользу государства у 54 жителей Туапсинского района 65 земельных участков, расположенных вблизи курортного села Ольгинка (район поселка дома отдыха "Кубань"). Также ведомство требует обязать собственников снести коттеджи, построенные на этих участках. С требованием о сносе также выступила администрация Туапсинского района. Иски рассматривает Туапсинский районный суд. По словам владельцев, общая стоимость земельных участков, без учета находящихся на них строений, составляет около 80 миллионов рублей, сообщил сегодня "Коммерсант".

Согласно материалам дела, речь идет о коттеджном поселке в массиве "Буревестник".

В 1991 году этот массив был властями выделен местной организации для строительства базы, в 2007 году власти его разделили на участки и продали их местными жителям. Туапсинцы попросили, чтобы власти изменили назначение земли на возведение коттеджей, и построенные на участках строения прошли регистрацию в Росреестре как коттеджи для отдыха (помещения нежилого назначения).

Местная администрация и прокуратура в исках заявили, что туапсинцы нарушили градостроительные планы, построили объекты без разрешений, запустили их в эксплуатацию без соответствующих актов. В исках также указано, что объекты находятся в зоне санитарной охраны курорта.

Туапсинцы обратили внимание, что участки изначально были выданы муниципалитетом, права на них были зарегистрированы в Росреестре. Что с тех пор земли и коттеджи неоднократно переходили из рук в руки, и что все сделки также проходили госрегистрацию. При этом некоторые из владельцев участков уже ранее судились с властями и выиграли суды. Кроме того, туапсинцы указали на истечение сроков давности по материальным искам, предельный срок которых составляет 10 лет.

Прокуратура в свою очередь ссылается на то, что ее требования предъявлены в защиту нематериальных благ, так как речь идет о землях, относящихся к курорту. Также ведомство в иске заявило, что местные власти не имели права распродавать массив. Также в иске отмечается, что госорганы не знали об отчуждении земли и поэтому не могли пресечь это.

"Полагаю, ответчики в данном случае правильно ссылаются на истечение объективного срока исковой давности (10 лет), у них по закону есть серьезные основания для защиты своих участков", – привело издание слова юриста Виктора Сыренко.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
ГУ МВД по Краснодарскому краю. Фто: https://krasnodar.fooby.ru/company/gu-mvd-rf-po-krasnodarskomu-krayu-3200203
26 ноября 2024, 10:06
Подросток из Геленджика извинился за оскорбления на национальной почве
Военные идут по полю. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
26 ноября 2024, 09:11
Четверо бойцов с Кубани убиты в военной операции
Российские военные в зоне военной операции на Украине. Кадр из видео в телеграм-канале Минобороны РФ https://t.me/mod_russia/34635
26 ноября 2024, 06:32
Власти признали убитыми на Украине 5350 бойцов из регионов юга России
Шепси, фото "Кавказского узла"
26 ноября 2024, 00:56
Жительница Шепси пожаловалась на риск обрушения федеральной трассы из-за вырубки деревьев
Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Октябрь 2024 г. Скриншот видео https://www.rbc.ru/politics/29/10/2023/653e8b169a79472511e4dcbc
25 ноября 2024, 19:19
Оставлен в силе приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Справочник
Чеченский боевик с самодельным оружием в руках во время штурма Грозного,Январь 1995. Фото: Михаил Евстафьев. Wikimedia Commons. Ноябрьский штурм Грозного (1994)

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
08:51, 4 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
18
Краснодар досрочно выиграл первый круг РПЛ. 11 побед подряд!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Автозаправка. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла".
25 ноября 2024, 12:09
Более 80% заправок приостановили работу в Чечне

Парламент Грузии. 24 ноября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
25 ноября 2024, 11:14
Парламент Грузии начал сессию на фоне акции протеста

Губад Ибадоглу. Фото: https://www.occrp.org/ru/novosti/v-azerbaidzane-zaderzali-izvestnogo-oppozicionera-gubada-ibadoglu
24 ноября 2024, 19:22
Ибадоглу приглашен в Страсбург на вручение премии Сахарова

Участники шествия в Тбилиси. 23 ноября 2024 года. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164640-uchastniki-aktsii-prishli-shestviem-na-ploshchad-geroev-gde-anonsiruiut-chto-ustanoviat-palatki-i-ostanutsia-do-2200
24 ноября 2024, 14:27
Полиция отреагировала на анонсы протестов в Тбилиси

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше