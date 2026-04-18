Волонтеры сообщили о ходе уборки нефтепродуктов у берега в Анапе

4,8 тонны загрязненного грунта собрано за сутки на Витязевской косе, где очисткой побережья занимаются сотрудники МЧС и добровольцы, сообщил волонтерский штаб.

Как писал "Кавказский узел", с 11 по 16 апреля на пляжах Анапы зафиксированы случаи выброса нефтепродуктов. Места выбросов локализованы, собрано 247 тонн загрязненного грунта, вывезено 229 тонн, отчитался оперштаб Кубани.

10 апреля пятно нефтепродуктов, которое движется в сторону Анапы, было обнаружено в 11 километрах от берега. Оно обработано сорбентом, с поверхности воды собрано около 28 тонн нефтесодержащей смеси. Предположительно, источником пятна нефтепродуктов стало гражданское судно, атакованное украинскими беспилотниками за пределами территориальных вод России, сообщили власти Кубани.

По итогам 17 апреля на Витязевской косе было собрано 97 мешков загрязненного грунта, это 4850 килограммов, сообщил в своем телеграм-канале "Добровольцы ССЛ" волонтерский штаб "Сети, сито, лопата".

"В общей сложности с выброса на Витязевской косе собрали 827 мешка или 41350 кг", - говорится в публикации.

Также штаб отчитался о работах на ООПТ «Анапская пересыпь» на Витязевской косе, подчеркнув, что эта территория не относится к пляжам города.

"Помимо водолазов, работает и техника, откапывая с прибоя замытые штормом пласты. Основную массу грузят сразу и увозят, но остается и куча для ручной переборки. "Мазутные объедки", которыми тоже надо заниматься. Занимались и МЧС, и мы помогли", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в кадре которого женщина демонстрирует волонтеров на побережье, трактор и десятки мешков с собранным грунтом.

"На Витязевской косе идут завершающие работы вследствие последнего выброса. Этот трактор со дна достаёт пласты, там дальше работают водолазы вручную, и мы собираем "мазутные объедки" после работы трактора", - говорит женщина на видео.

Напомним, в Анапе на фоне заявлений властей о скором открытии пляжей отмечается рост бронирований мест в отелях, однако представители туриндустрии, как и местные жители, с осторожностью оценили перспективы начала курортного сезона. Бронирование в Анапе идет активными темпами в отелях, в которых пляжный отдых не является ключевым, рассказали туроператоры.

Работы по отсыпке пляжей новым песком нужно завершить к началу пляжного сезона, заявил вице-премьер России. По его словам, если работы пойдут по плану, то к 1 июня пляжи будут открыты. Экологи, однако, считают, что говорить о пригодности пляжей к приему туристов пока рано, так как еще не подняты затонувшие части танкеров с мазутом, а остаточные загрязнения остаются на песке.

После разлива мазута в Керченском проливе Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. В 2025 году в Анапу на фоне разлива мазута приехало на 60% меньше туристов, чем в 2024 году, при этом вырос спрос на другие курорты Краснодарского края и Дагестан. Часть туристов отправилась в Анапу лишь потому, что отели были вынуждены делать существенные скидки. Анапские санатории и детские лагеря из-за рекордного падения выручки балансируют на грани закрытия.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

