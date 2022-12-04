Очередь к Керченской переправе выросла на Кубани до 370 машин

04 декабря 2022, 19:52

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Возобновления работы паромов Керченской переправы, остановленных из-за непогоды, ожидают в Краснодарском крае водители 370 грузовых и легковых машин, сообщил краевой оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября паромы Керченской переправы были остановлены из-за непогоды, и к 30 ноября к переправе образовалась очередь из 265 машин, в том числе 125 большегрузов, сообщил оперштаб Кубани.

Очередь на Керченскую переправу выросла до 370 машин, сообщил сегодня оперативный штаб Кубани в своем телеграм-канале. "Возле контрольно-пропускного пункта порта "Кавказ" улучшения погоды и погрузки на паромы ждут 80 машин. Водителям предоставили транспорт для поездки в магазин. В настоящий момент прорабатывают вопрос о доставке им питьевой воды и питания", - говорится в сообщении.

Еще 290 грузовых и легковых автомобилей находятся на перехватывающей парковке в поселке Ильич, отмечается в публикации. "Для водителей и пассажиров там с 10:00 до 22:00 [мск] работает столовая, есть пункт обогрева, продолжают дежурить волонтеры", - сообщили краевые власти.

В районе Керченского пролива продолжает действовать штормовое предупреждение, 3 и 4 декабря паромные перевозки не проводятся из-за непогоды, говорится в публикации.

1 декабря оперштаб сообщил, что из-за штормового предупреждения переправа работает "нестабильно". "В течение 30 ноября паром «Лаврентий» выполнил три рейса, перевез в Керчь 67 машин и 90 пассажиров. На перехватывающей парковке в поселке Ильич 1 декабря находятся 315 машин, в том числе 158 фур с продуктами питания и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении, размещенном в тот день в телеграм-канале оперштаба.

По данным Минтранса России, к 3 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 40 314 пассажиров, 27 068 машин и 3119 железнодорожных вагонов. "Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 896 рейсов", - говорится в публикации, размещенной 3 декабря в телеграм-канале министерства.

Сегодня ведомство сообщило в своем телеграм-канале, что 3 и 4 декабря переправа не работает "ввиду неблагоприятных погодных условий".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тамани переменная облачность без осадков при температуре +4 градуса, ветер 15 метров в секунду. В ночь на 5 декабря ожидается слабый дождь, температура воздуха снизится до +3 градусов, а скорость ветра - до 14 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, Керченская паромная переправа начала работу 9 октября, на следующий день после взрыва на Крымском мосту. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. С 27 октября на паромах решено было перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально значимыми товарами, а остальные грузы власти предложили возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах. К 7 ноября очередь на паромы была ликвидирована, это подтвердили и водители.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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