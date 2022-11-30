Очередь машин к Керченской переправе образовалась на Кубани

30 ноября 2022, 14:09

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Погрузки на паромы Керченской переправы, остановленные из-за непогоды, ожидают водители 265 машин, в том числе 125 большегрузов, сообщили власти Кубани.

Как писал "Кавказский узел", Керченская паромная переправа начала работу 9 октября, на следующий день после взрыва на Крымском мосту. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. С 27 октября на паромах решено было перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально значимыми товарами, а остальные грузы власти предложили возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах. К 7 ноября очередь на паромы была ликвидирована, это подтвердили и водители.

8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи со взрывом, после которого два автомобильных пролета моста частично обрушились. Позднее движение машин по мосту возобновилось, за исключением большегрузов. Минтранс России сообщил, что проезд грузовиков по Крымскому мосту будет возобновлен не ранее 1 декабря.

Очереди на погрузку на паромы Керченской переправы ожидают 265 машин, в том числе 125 большегрузов - фур с продуктами и товарами первой необходимости. Все машины стоят на перехватывающей парковке в поселке Ильич, сообщил сегодня оперштаб Кубани.

"На стоянке дежурят волонтеры, есть пункт обогрева, организовано все необходимое для водителей и пассажиров. При необходимости принять транспорт готовы площадки возле станицы Старотитаровской и в порту Кавказ, сейчас транспорт на них отсутствует", - говорится в публикации в телеграм-канале штаба.

Паромные перевозки временно приостановлены с вечера 28 ноября из-за погодных условий, отмечается в сообщении. "С улучшением погодных условий паромы возобновят работу", - заверили власти края.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тамани переменная облачность без осадков при температура +9 градусов, ветер 10 м/с. В ночь на 1 декабря осадков также не ожидается, температура снизится до +5 градусов, ветер усилится до 12 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, до открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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