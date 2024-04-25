Осужденный в Калмыкии потребовал компенсации за заражение ВИЧ

25 апреля 2024, 20:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юрий Михайлов, отбывающий наказание в Элисте, после пребывания в изоляторе Новороссийска и колониях Кабардино-Балкарии и Калмыкии оказался заражен ВИЧ-инфекцией и гепатитом. Он потребовал компенсации за ненадлежащие условия содержания под стражей.

Сегодня в Октябрьском райсуде Новороссийска должно было пройти заседание по делу 37-летнего Юрия Михайлова, которого в колонии заразили ВИЧ, но оно было отложено на 3 июня, так как запрашиваемые судом материалы ещё не поступили в суд, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представительница истца, эксперт фонда "Общественный вердикт"* Светлана Тореева. Речь идёт, в частности, о запрошенных судом документах по этапированию и медицинских картах, пояснила она.

"Мы добиваемся компенсации за ненадлежащие условия содержания, в результате которых истец был заражен смертельным заболеванием", - сказала Тореева.

По ее словам, суд долго и без законных оснований отказывался принимать исковое заявление. "Краснодарский краевой суд отменил определение суда о возврате искового заявления, и, соответственно, Октябрьский суд принял заявление", - пояснила юрист, отметив, что заболевания Михайлова не находятся в списке дающих право на освобождение от отбытия наказания.

Сам Юрий Михайлов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что был задержан по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), в 2016-2017 годах содержался в СИЗО в Новороссийске, а в конце 2017 года его отправили в ИК-3 в поселке Каменка в Кабардино-Балкарии. "Там в январе 2018 года я в больнице, которая находится при колонии, проходил зубных врачей. Несколько раз я туда ходил, зубы вырывал… Весной того же года меня перенаправили в Калмыкию. В колонию в Яшкуле я приехал 31 мая. А в СИЗО у меня взяли кровь, анализы, и 5 или 6 июня мне пришли и сказали, что у меня ВИЧ-инфекция и гепатит. В приговоре у меня ничего этого не указано, в Новороссийске я сдавал, у меня всё по анализам чисто было", - рассказал Михайлов.

Административными ответчиками по иску Юрия Михайлова значатся ИК-2 УФСИН по Калмыкии, ИК-3 УФСИН по Кабардино-Балкарии и СИЗО-3 УФСИН по Краснодарскому краю, указано в карточке дела на сайте Октябрьского райсуда Новороссийска. Исковое заявление было принято к производству 10 ноября 2023 года, последнее заседание состоялось сегодня.

По словам Михайлова, 16 июня 2018 года его поставили на учет в связи с тем, что есть хронические заболевания - ВИЧ и гепатит С. "Только осенью 2018 года инфекционист выписал лекарства, которые требуются. Я начал принимать эти препараты - и до сих пор принимаю. Самочувствие нормальное", - сказал он.

Мужчина отметил, что по сентябрь 2023 года находился в ИК-2 в Яшкуле. "Сейчас на принудительных работах в Элисте, восьмой месяц пошел. Работаю исправно", - добавил он. Полный срок наказания у него до июня 2027 года, но Михайлов надеется получить условно-досрочное освобождение этой осенью.

Заражение сильно повлияло на его жизнь, добавил Михайлов: "Психологически очень сильно повлияло, я сейчас инвалид III группы по психическому расстройству. Я, когда еще в колонии узнал об этом, хотел руки на себя наложить, осознавая, что с такой болезнью много люди не живут. Тут, в республике [Калмыкия] я женился, супруга меня приняла, всё нормально. Но тут есть такие люди, которые относятся очень негативно. В частности, мать моей жены рассказывает о моей болезни всем подряд, а супруге не дает видеться с ее детьми. Они у нее под опекой. Она жене отказывает во встречах с детьми, говорит, что, раз у меня ВИЧ, то и у нее теперь, хотя это не так, она сдает анализы, у нее ничего нет. Давит на жену в связи с моей болезнью… И детей жены теперь дразнят. На самом деле, много психологической атаки из-за этой болезни идет у меня. Хочется справедливости и понять, кто это допустил, чтобы человека заразили таким смертельным заболеванием", - рассказал осужденный.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.