Грузовики на Керченской переправе. Фото: Елена Желнина https://tvkrasnodar.ru/

28 октября 2022, 16:36

Очередь грузовиков на Керченскую переправу сократилась на фоне новых ограничений

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 800 фур ждут отправки в Крым паромом, часть водителей встали в электронную очередь до введения ограничений на переправу в Крым. Въезжающие в регион большегрузы останавливают на постах ДПС, и если груз не относится к приоритетным товарам, отправляют сухопутным маршрутом или на поездах, отчитался сегодня оперштаб Кубани.

Как писал "Кавказский узел", последний раз оперштаб Кубани сообщал о размерах очереди грузовиков в Крым 21 октября - тогда переправы паромами ждали 916 грузовиков. С 27 октября на паромах Керченской переправы решено перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально-значимыми товарами, а остальные грузы можно возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах. Минтранс России сообщил, что проезд грузовиков по Крымскому мосту будет возобновлен не ранее декабря.

25 октября пользователи интернета пожаловались на многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидают своей очереди на паромы.

 В очереди на Керченскую паромную переправу ожидают более 800 грузовиков. Это машины, приехавшие на временные парковки и вставшие в электронную очередь до 27 октября, а также те, кто перевозит приоритетные для отправки в Крым товары, сообщил сегодня оперштаб Кубани.

Машины с другими грузами останавливают для проверки на 10 постах ДПС . "Сотрудники останавливают въезжающие в регион большегрузы, уточняют, куда и какую продукцию они везут. Если машина едет в Крым с неприоритетными к отправке товарами, ее направляют по альтернативному маршруту или на железнодорожный транспорт", - указано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале оперштаба

На территории края продолжают работать перехватывающие парковки для тех, кто ждет переправы в Крым. По направлению к переправе такие парковки работают в районе станицы. Старотитаровской, поселка Ильич и в порту Кавказ. По направлению к Крымскому мосту – парковка в станице Тамань. Также открыты стоянки в Славянском и Красноармейском районах, говорится в сообщении.

Минтранс России сегодня отчитался, что с начала работы Керченской паромной переправы, с ночи на 9 октября по 07.00 мск 28 октября "через пролив в обе стороны перевезены в общей сложности 21 491 пассажир, 10 869 единиц автотранспорта и 237 железнодорожных вагонов". "Семью паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 321 рейс", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства. 

Напомним, до открытия моста из Краснодарского края в Крым паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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Примечание:

"Очередь машин из Темрюкского района в Крым сократилась до 570", "Введены ограничения на перевозки грузовиков на Керченской переправе", "Число паромов на Керченской переправе увеличено до шести".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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