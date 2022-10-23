Число паромов на Керченской переправе увеличено до шести

23 октября 2022, 16:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Шестой паром начал работать на переправе через Керченский пролив, сообщил Минтранс. Очереди на паромы приходится ждать десятки часов, пожаловались водители грузовиков.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября Минтранс сообщил, что на Керченской переправе работают пять паромов, с 9 октября перевезено 16 587 пассажиров и 6 858 машин, преимущественно грузовиков. В Краснодарском крае скопились 916 фур, водители которых ожидают проезда на пароме, сообщил в тот же день краевой оперштаб. Водители грузовиков сообщили, что очереди на паром им приходится дожидаться несколько часов.

Роль Керченской переправы выросла после взрыва на Крымском мосту 8 октября. Паромная переправа начала работу на следующий день. Запуск паромов не помог полностью справиться с пробками, заторы на дорогах к Крымскому мосту и паромам достигали в Краснодарском крае нескольких километров. 20 октября Минтранс России сообщил, что на стоянках у переправы ждали очереди на перевозку 848 грузовых автомобилей.

Шестой паром - железнодорожный «Конро Трейдер» - начал работать сегодня ночью на Керченской паромной переправе, сообщил Минтранс России. "В первый свой рейс он перевез из терминала Рыбный порт (Керчь) в порт Кавказ 32 железнодорожных вагона", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.

Всего с начала работы паромной переправы к 7 мск 23 октября через пролив в обе стороны перевезены 18 340 пассажиров и 8 284 машины, преимущественно большегрузных и среднетоннажных грузовиков, а также партия вагонов, отмечается в публикации. "Шестью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 230 рейсов", - отчитался Минтранс.

Очереди на паромы приходится ждать десятки часов, рассказали сегодня ожидающие очереди на переправу водители в Telegram-чате "Крымский мост. Паромная переправа. Керчь – Кавказ". "Стою с 16.00 со вчера и только подьезжаю к рентгену, впереди еще одна фура", - сообщил, в частности, в 11.58 мск Александр Николаевич. "Со скоропортом двадцатка (20-тонная фура со скоропортящимся товаром. – Прим. "Кавказского узла") стояла в очереди на паром 60 часов", - пожаловался пользователь с ником Привет.

"Это ещё повезло. У меня стоял водитель 78 часов. Сегодня ночью переправился. А водитель, который приехал на сутки раньше, тоже со скоропортом, еще стоит", - ответила Алина Ким.

Она же сообщила, что ее водитель 22 октября "весь день стоял на причале". "Ходит два парома, один вмещает максимум 18 штук 20-тонников… В 11 утра вчера он заехал на переправу, был там 23-й. Встал на паром в 3 часа ночи. Он посчитал: с 11 утра до 3-х ночи ушло 54 машины. Это просто дичь. А в накопителях больше 1000 машин", - рассказала Алина Ким.

"Скажите, пожалуйста, сегодня фуры переправляли паромом? Что-то стоим, совсем тишина", - написал сегодня Ев Тула. "Вроде начали вызывать скоропорт от двадцатого числа, мне пока не звонили, стою со скоропортом с двадцатого числа", - ответил Сергей.

Оперштаб Кубани и Минтранс России, по состоянию на 16.15 мск, не сообщили в своих Telegram-каналах обновленные данные о размере очереди на паромную переправу.

Напомним, до открытия моста из Краснодарского края в Крым паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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