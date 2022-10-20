На Керченской переправе начал работать новый паром для доставки машин

20 октября 2022, 11:35

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На Керченской морской переправе начало работать новое судно для перевозки накатных грузов. Сегодня утром паром вышел в первый рейс из терминала порта "Кавказ".

Как писал "Кавказский узел", роль Керченской переправы возросла после взрыва на Крымском мосту 8 октября. 9 октября Минтранс России отчитался, что паромная переправа через Керченский пролив начала работу, а движение пригородных поездов через Крымский мост восстановлено. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко отчитался 11 октября о начале работы на переправе четвертого парома. По его словам, паромы отправляются каждые два часа, один оборотный рейс занимает четыре часа. Администрация Краснодарского края 14 октября заявила, что на линии работают три парома, еще один проходит техобслуживание. Однако запуск паромов не помог полностью справится с пробками, заторы на дорогах к Крымскому мосту и паромам достигали в Краснодарском крае нескольких километров.

На Керченской морской переправе начало работать новый паром для перевозки накатных грузов и колесных машин "Композитор Эльза Ибрагимова". В 05:35 паром вышел из терминала порта "Кавказ" и уже приступил к первой выгрузке доставленной техники. Судно будет перевозить на двух грузовых палубах до 98 «КАМАЗов» или 32 автопоезда (еврофуры) длиной 16 между терминалами торгового порта Керчи и портом «Кавказ», сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

В ночь на 20 октября на перехватывающих стоянках у Керченской паромной переправы ждали пропуска 848 грузовых автомобилей. "Накануне на разных стоянках региона в очереди на переправу было 1043 грузовых автомобиля", - сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

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