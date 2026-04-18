Специалисты туротрасли указали на рост интереса туристов к Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как писал "Кавказский узел", с 11 по 16 апреля на пляжах Анапы зафиксированы случаи выброса нефтепродуктов. Места выбросов локализованы, собрано 247 тонн загрязненного грунта, вывезено 229 тонн, отчитался оперштаб Кубани.

10 апреля пятно нефтепродуктов, которое движется в сторону Анапы, было обнаружено в 11 километрах от берега. Оно обработано сорбентом, с поверхности воды собрано около 28 тонн нефтесодержащей смеси. Предположительно, источником пятна нефтепродуктов стало гражданское судно, атакованное украинскими беспилотниками за пределами территориальных вод России, сообщили власти Кубани.

Спрос на отдых в Анапе на 40% превысил показатели 2025 года, а низкая цена служит дополнительным стимулом для отдыха на курорте. Пляжи несомненно откроют, недавний разлив нефтепродуктов этому не помешает, уверены специалисты туротрасли.

На отдых в Анапе фиксируется большой спрос – выше на 40% по сравнению с прошлым годом, говорит вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

По данным РСТ, в предыдущие годы в Анапе отдыхали 4,5 миллиона человек, а в 2025-м – около 2,5 миллиона. В 2026-м в отрасли рассчитывают примерно на 3,5 миллиона туристов. Основной сезон – традиционно летний: июнь, июль и август, пишет "Москва 24"



Анапа стала альтернативой другим курортам в этом году, например Сочи, где цены выше. Она более привлекательна именно с точки зрения стоимости, и все надеются на открытие сезона. Среди альтернатив есть только зарубежные путешествия – Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам. Среди российских направлений – традиционно черноморские курорты, а также многие выбирают виды отдыха на реках и озерах, но летом все хотят море. Горин добавил, что Анапа привлекательна большим количеством отелей, в которых есть система "все включено". К тому же там находятся удобные пологие пляжи для отдыха с детьми, тогда как на других курортах берег галечный и каменистый.

"Отдых на двоих на 7 дней в Анапе обойдется в среднем от 90 тысяч рублей без учета транспортных расходов. Это отдельная категория, так как можно добраться с помощью поезда или же самолета", – отметил Горин.

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян прокомментировал разлив нефтепродуктов в Анапе.

"Есть известный курорт Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. Там нефтяные пятна фиксируются последние 30 лет, а турпоток год от года только растет. Вода сама по себе чистая, а выбросы при появлении убирают и абсорбируют", – приводятся его слова в публикации.

По его мнению, анапские пляжи несомненно откроют.

«Все прекрасно понимают, что к июню будет открыто 100% территорий: от Утриша до Веселовки. Заключения Роспотребнадзора — формальность. Туристы активно бронируют отдых в Анапе уже с января», —приводит его слова "Комсомольская правда".

Напомним, в Анапе на фоне заявлений властей о скором открытии пляжей отмечается рост бронирований мест в отелях, однако представители туриндустрии, как и местные жители, с осторожностью оценили перспективы начала курортного сезона. Бронирование в Анапе идет активными темпами в отелях, в которых пляжный отдых не является ключевым, рассказали туроператоры.

Работы по отсыпке пляжей новым песком нужно завершить к началу пляжного сезона, заявил вице-премьер России. По его словам, если работы пойдут по плану, то к 1 июня пляжи будут открыты. Экологи, однако, считают, что говорить о пригодности пляжей к приему туристов пока рано, так как еще не подняты затонувшие части танкеров с мазутом, а остаточные загрязнения остаются на песке.

После разлива мазута в Керченском проливе Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. В 2025 году в Анапу на фоне разлива мазута приехало на 60% меньше туристов, чем в 2024 году, при этом вырос спрос на другие курорты Краснодарского края и Дагестан. Часть туристов отправилась в Анапу лишь потому, что отели были вынуждены делать существенные скидки. Анапские санатории и детские лагеря из-за рекордного падения выручки балансируют на грани закрытия.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

