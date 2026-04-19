Морской порт в Ейске атакован беспилотниками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обломки беспилотников упали в порту Ейска, по данным властей, обошлось без разрушений. В ранее атакованном беспилотниками порту Туапсе удалось потушить открытый огонь а на Тихорецкой нефтебазе - полностью потушить пожар.

Как писал "Кавказский узел", в Туапсе в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля погибли два человека, еще семь пострадали. Первоначально власти сообщили, что погибшие - дети пяти и 14 лет; позднее днем губернатор Кубани уточнил, что погибли 14-летняя девочка и взрослая девушка. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари. В ходе атаки беспилотников на Туапсе повреждения получили 60 жилых домов и три социальных объекта. Пять частных домов разрушены полностью. Власти отчитались о пожаре в морском терминале. По неофициальным данным, горит Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. по данным на 17 апреля, тело девочки, которая считается погибшей в Туапсе, пока не найдено. Спасатели продолжают разбор завалов. Часть жителей остается в гостинице. Также продолжается тушение пожара в морском терминале, к нему привлечены более 170 человек.

Пользователи соцсети назвали трагедией гибель людей, в том числе ребенка, при атаке БПЛА на Туапсе. По их мнению, власти должны обеспечивать безопасность горожан.

В Ейске в районе морского порта упали обломки БПЛА. Пострадавших нет. Возгораний также не зафиксировано. На месте работают оперативные и специальные службы, сообщил сегодня оперштаб.

Днем 18 апреля опертштаб также отчитался о ликвидации открытого горения в Туапсинском морском порту, пожар продолжают тушить 154 человека, и возгорания на Тихорецкой нефтебазе.

В Туапсе 18 апреля продолжили разбирать завалы разрушенных и поврежденных зданий, сообщил лава муниципалитета Сергей Бойко. По его словам, к работе подключилось более 90 волонтеров. "Погода портится, поэтому в домах, где выбило стекла и их еще не заменили, поручил временно затянуть окна пленкой", - указал чиновник.

По данным Роспотребнадзора, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в Туапсе нет, говорится в сообщении.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.