×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:30, 17 апреля 2026

Гибель ребенка при атаке беспилотников в Туапсе вызвала эмоциональный отклик в соцсети

Последствия атаки беспилотников в Туапсе. 16 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15710

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пользователи соцсети назвали трагедией гибель людей, в том числе ребенка, при атаке БПЛА на Туапсе. По их мнению, власти должны обеспечивать безопасность горожан.

Как писал "Кавказский узел", в Туапсе в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля погибли два человека, еще семь пострадали. Первоначально власти сообщили, что погибшие - дети пяти и 14 лет; позднее днем губернатор Кубани уточнил, что погибли 14-летняя девочка и взрослая девушка. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.  В ходе атаки беспилотников на Туапсе повреждения получили 60 жилых домов и три социальных объекта. Пять частных домов разрушены полностью

Сообщение о гибели людей набрало  на странице "Кавказского узла" в соцсети Facebook* 557 комментариев к 12.30 мск.

Гибель ребенка вызвала эмоциональное возмущение в соцсети

Обсуждение в Facebook* начинается с эмоциональной реакции на гибель людей, однако быстро переходит к спорам о причинах трагедии и ответственности.  При этом звучат призывы сохранить сочувствие и не терять человеческое отношение.

«Гибель детей - это всегда трагедия. Дети не должны отвечать за решения взрослых», - отметил Volodymyr Sasik.

«Очень жаль детей, они ни при чем», - подчеркнул Андрей Музюкин.

«Еще одна смерть ребенка - шаг к общей трагедии», - добавила Ольга Никитина.

За любыми спорами стоят человеческие жизни и трагедии конкретных семей, подчеркнули авторы комментариев

«Детей всегда жаль», - написал Solomоn Paliy.

«Они не виноваты», - отметил Volodymyr Sasik.

«Такие трагедии не должны повторяться», - считает Natalya Solovyeva.

Комментаторы поспорили об ответственности властей

Далее дискуссия в Facebook* смещается к поиску причин произошедшего. Значительная часть комментаторов обсуждает роль ПВО и падения обломков. При этом озвучиваются разные версии случившегося. Пользователи также обсуждают технические аспекты перехвата беспилотников. Некоторые считают, что ключевой проблемой является место и способ их уничтожения. Другие указывают на сложность подобных операций.

«Почему они долетают до городов?» - задается вопросом Roma Madrid.

«Это новая реальность конфликта», - отметил Pavel Sergeev.

«Атака по жилым домам и падение обломков - разные вещи», - написал Володимир Павловський.

Власти должны обеспечивать безопасность

Пользователи поднимают и вопрос ответственности властей. В комментариях звучат ожидания объяснений и мер по обеспечению безопасности. Это направление обсуждения также активно развивается.

"Власти должны обеспечивать безопасность", - отметил Александр Александр.

"Нужно объяснять происходящее людям", - добавил Сергей Назаров.

Реакция общества показала остроту темы

Некоторые комментаторы обращают внимание на эмоциональность обсуждения. Они отмечают, что реакция пользователей часто оказывается резкой.

"Комментарии очень резкие", - отметил Egor Tal.

"Люди реагируют на эмоциях", - написал Sergei Bon.

"Это отражает напряженность", - считает Ekaterina Kuznetsova.

«Нужно меньше эмоций», - отметил Andrey Shtokalov.

«Важно сохранять здравый смысл», - написал Oleg Nikandrov.

Люди начинают привыкать к таким новостям

В Facebook* обсуждается и влияние подобных событий на общество. Пользователи отмечают, что такие новости становятся частью повседневной повестки. Это вызывает обеспокоенность у части аудитории.

«Люди начинают привыкать к таким новостям», - отметил Igor Svintsitskyi.

«Люди по-разному воспринимают трагедии», - констатировал Yuri Smirnov.

«Кто-то сочувствует, кто-то спорит», - написал Maksym Radchenko.

Некоторые участники обсуждения подчеркивают необходимость поиска решений.

«Нужно искать пути к миру», - отметил Alexander Volodin.

«Главное - сохранить жизни», - считает Natalja Kotomenko.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше