10:11, 14 января 2026

Тело погибшего при атаке БПЛА найдено в ростовской многоэтажке

Разрушенный многоэтажный дом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели нашли тело мужчины при разборе завалов поврежденной дроном многоэтажки в Ростове-на-Дону. Военные отчитались о 25 беспилотниках, сбитых ночью в Ростовской области, и о 13 в Ставропольском крае.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте в Ростове-на-Дону. Четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок, получили ранения и были госпитализированы. В областном центре открыт пункт временного размещения для жильцов поврежденного многоквартирного дома.

В Невинномысске в результате удара беспилотников произошли пожары в промзоне на окраине города. Власти в связи с воздушной атакой перевели учеников городских школ на дистанционное обучение.

Погибшего мужчину нашли при разборе завалов

В результате ночной воздушной атаки погиб человек, сообщил в своем телеграм-канале ростовский мэр Александр Скрябин. "Личность погибшего в атакованной многоэтажке уточняется. После установления личности, родным будет оказана помощь", - написал он.

Тело мужчины нашли спасатели, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. "В одной из загоревшихся после атаки БПЛА квартир в ростовской многоэтажке спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается", - написал он в своем телеграм-канале.

По уточненной информации главы региона, в результате атаки дронов загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова-на-Дону. Один пожар был потушен, второй локализован.

Повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах

"В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах многоэтажки. Для жителей развёрнут пункт временного размещения", - сообщил Слюсарь.

Атака дронов зафиксирована в 10 муниципалитетах области

Кроме того, два частных дома сгорели в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района, еще у одного дома повреждена кровля. "За ночь воздушная атака врага отражена в 10 городах и районах Ростовской области - Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах", - говорится в публикации.

По данным Минобороны с 23.00 мск 13 января до 7.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотников, в том числе 25 в Ростовской области и 13 в Ставропольском крае.

Остальные дроны сбиты в Брянской, Белгородской, Курской областях и в Крыму, говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Автор: "Кавказский узел"

