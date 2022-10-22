Около тысячи грузовиков скопились на переправе через Керченский пролив

22 октября 2022, 08:40

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Со стороны Краснодарского края в сторону Крыма скопились 916 фур, водители которых ожидают очереди на Керченскую паромную переправу, сообщил краевой оперштаб. Водители грузовиков уточнили в Telegram, что очереди на паром им приходится дожидаться несколько часов.

Как сообщал "Кавказский узел", роль Керченской переправы возросла после взрыва на Крымском мосту 8 октября. 21 октября паромная переправа возобновила работу после улучшения погодных условий.

9 октября Минтранс России отчитался, что паромная переправа через Керченский пролив начала работу, а движение пригородных поездов через Крымский мост восстановлено. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко отчитался 11 октября о начале работы на переправе четвертого парома. По его словам, паромы отправляются каждые два часа, один оборотный рейс занимает четыре часа. Запуск паромов не помог полностью справится с пробками, заторы на дорогах к Крымскому мосту и паромам достигали в Краснодарском крае нескольких километров.

Со стороны Краснодарского края образовалась колонна из 916 фур, водители которых ожидают очереди на Керченскую переправу. Основная часть транспорта находится на перехватывающих парковках в Темрюкском и Славянском районах, сообщил вечером 21 октября в своем Telegram-канале оперативный штаб Краснодарского края.

На переправе работают пять паромов, с 9 по 21 октября перевезено 16 587 пассажиров и 6 858 машин, преимущественно грузовиков, информировал 21 октября на своем сайте Минтранс России.

На утро 22 октября на Керченской переправе сохраняется очередь из большегрузов, сообщили ожидающие очереди на переправу водители в Telegram-канале "Крымский мост. Паромная переправа. Керчь – Кавказ".

"Со стороны материка очень много фургонов цельнометалических", – написал Павел Липко.

"Из Крыма 1,7 километра за три часа прошли", – отметила Юля.

"Подскажите, пожалуйста, машины "Почты России" пускают на мост? Жду срочно посылку, на почте вообще ничего не говорят", – спросил Oleg.

"Нет, стоят на паром. Видел в накопителях на парковке", – ответил ему Aleksander.

Напомним, Керченская паромная переправа до запуска Крымского моста выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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