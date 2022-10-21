21 октября 2022, 11:55

Возобновлено движение паромов через Керченский пролив

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Керченская паромная переправа возобновила работу после улучшения погодных условий, сообщил Минтранс.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября движение паромов через Керченский пролив было приостановлено в связи с ухудшением погоды.

Движение судов на Керченской паромной переправе возобновлено после улучшения погоды, сообщил Минтранс России. "В 09:45 [мск] из терминала Порт Крым вышли автомобильно-пассажирские паромы «Керченский-2» и «Лаврентий», в это же время навстречу из терминала Порт Кавказ вышел автомобильно-пассажирский паром «Мария». Сейчас на паромной переправе работают 5 автомобильно-пассажирских паромов", - говорится в сообщении, размещенном в 10.39 мск в Telegram-канале ведомства.

Напомним, роль Керченской переправы выросла после взрыва на Крымском мосту 8 октября. Паромная переправа начала работу на следующий день. Запуск паромов не помог полностью справиться с пробками, заторы на дорогах к Крымскому мосту и паромам достигали в Краснодарском крае нескольких километров. 20 октября Минтранс России сообщил, что на стоянках у переправы ждали очереди на перевозку 848 грузовых автомобилей, а утром перевозку машин начало новое судно.

До запуска моста из Краснодарского края в Крым паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти отчитались о движении очереди на Керченскую переправу", "На Керченской переправе начал работать новый паром для доставки машин", "Число арестованных по делу о теракте на Крымском мосту выросло до восьми".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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