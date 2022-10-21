Возобновлено движение паромов через Керченский пролив

21 октября 2022, 11:55

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Керченская паромная переправа возобновила работу после улучшения погодных условий, сообщил Минтранс.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября движение паромов через Керченский пролив было приостановлено в связи с ухудшением погоды.

Движение судов на Керченской паромной переправе возобновлено после улучшения погоды, сообщил Минтранс России. "В 09:45 [мск] из терминала Порт Крым вышли автомобильно-пассажирские паромы «Керченский-2» и «Лаврентий», в это же время навстречу из терминала Порт Кавказ вышел автомобильно-пассажирский паром «Мария». Сейчас на паромной переправе работают 5 автомобильно-пассажирских паромов", - говорится в сообщении, размещенном в 10.39 мск в Telegram-канале ведомства.

Напомним, роль Керченской переправы выросла после взрыва на Крымском мосту 8 октября. Паромная переправа начала работу на следующий день. Запуск паромов не помог полностью справиться с пробками, заторы на дорогах к Крымскому мосту и паромам достигали в Краснодарском крае нескольких километров. 20 октября Минтранс России сообщил, что на стоянках у переправы ждали очереди на перевозку 848 грузовых автомобилей, а утром перевозку машин начало новое судно.

До запуска моста из Краснодарского края в Крым паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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