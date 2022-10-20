Приостановлена работа паромов Керченской переправы

20 октября 2022, 20:39

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Паромы, осуществляющие перевозки между портами Кубани и Крыма, прекратили работу в связи с погодными условиями, сообщил Минтранс России..

Как писал "Кавказский узел", два парома Керченской переправы отправлены на техобслуживание. Очередь из грузовиков в Крым увеличилась с 848 до 1138 машин, сообщил сегодня оперштаб Кубани.

Роль Керченской переправы возросла после взрыва на Крымском мосту 8 октября. 9 октября Минтранс России отчитался, что паромная переправа через Керченский пролив начала работу, а движение пригородных поездов через Крымский мост восстановлено. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко отчитался 11 октября о начале работы на переправе четвертого парома. По его словам, паромы отправляются каждые два часа, один оборотный рейс занимает четыре часа. Запуск паромов не помог полностью справится с пробками, заторы на дорогах к Крымскому мосту и паромам достигали в Краснодарском крае нескольких километров.

В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:25 мск 20 октября судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановлен, сообщил сегодня Минтранс России в 17.44 .

В зоне переправы действует штормовое предупреждение. Сильный порывистый ветер и высокие волны, согласно прогнозу синоптиков, сохранятся и в первой половине дня 21 октября, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства .

Керченская паромная переправа до запуска Крымского моста выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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