Родных Эськовой обеспокоили планы вернуть ее в изолятор

Жительницу Сочи Ольгу Эськову планируют выписать из психоневрологического диспансера и отправить отбывать оставшийся срок административного ареста, хотя врачи не выдали рекомендации о режиме содержания и лечении. По словам мужа Ольги, она испытывает сильный стресс из-за возвращения в изолятор.

"Кавказский узел" писал, что 51-летняя Ольга Эськова из Сочи была задержана 10 июля. Суд приговорил ее к 15 суткам ареста за проукраинский комментарий в Telegram, но после пяти суток в спецприемнике она была переведена в психоневрологический диспансер. Родственникам Эськовой сообщили, что она совершила попытку суицида. После окончания срока ареста женщину не выпустили из психиатрической лечебницы. Супруг жительницы Сочи Ольги Эськовой направил жалобу главе СКР. Врачи не говорят, когда планируют выписать Ольгу, а силовики намерены вернуть ее в изолятор для отбывания оставшихся 10 суток ареста. Арест Эськовой обжалован. В жалобе женщина заявила о недопуске адвоката и давлении на нее.

В психоневрологическом диспансере Сочи официально озвучили диагноз 51-летней Ольге Эськовой, госпитализированной 15 июля после попытки суицида в изоляторе временного содержания - F23.01, острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении, галлюцинаторно-бредовый синдром, суицидальная попытка. Копия справки с диагнозом предоставлена Эськовыми в распоряжение "Кавказского узла".

Как сообщил супруг пациентки Эдуард Эськов, на имя которого в стационаре была заверена доверенность на ведение всех дел Ольги, ранее им и его супругой в адрес главного врача было направлено письменное заявление. В нём содержались требования предоставить письменное заключение о диагнозе, копию или выписку из медицинской карты, сведения о назначенных лекарствах, дозировках и сроках приёма, разъяснить основания и срок госпитализации, порядок выписки, обеспечить право представителя на общение с лечащим врачом.

По словам Эдуарда Эськова, ответ на эти вопросы получен не был. Вместо этого психиатр устно сообщил о планах выписать Ольгу в изолятор временного содержания, где ей предстоит «отбыть оставшийся срок» административного ареста. «Мне сказали, что это будет сегодня или завтра», — уточнил он.

Супруг утверждает, что Ольга испытывает сильный вторичный стресс и страх перед возвращением в изолятор, опасаясь повторения ситуации, после которой её госпитализировали. По его словам, врачи отказываются составить письменные рекомендации силовым структурам о том, какой режим и лечение необходимы Ольге для сохранения здоровья и жизни при помещении ее обратно в условия из-за которых она и совершила попытку суицида. По словам Эдуарда Эськова, он намерен подать жалобу в прокуратуру как на действия сотрудников диспансера, так и на действия силовик.

По мнению адвоката Николая Романова, не связанного с делом Эськовой, действия медучреждения и силовых органов могут нарушать как права пациента, так и базовые гарантии на охрану жизни.

«При наличии диагноза, в котором зафиксирован суицидальный эпизод, врачи обязаны провести комиссионную оценку состояния пациента перед выпиской. Если сохраняется риск повторного суицида, пациента нельзя переводить в условия, где этот риск усиливается, без письменных рекомендаций о режиме содержания и медицинской поддержке. Эти документы должны направляться в орган, который принимает решение о дальнейшем содержании. Их отсутствие может трактоваться как халатность", — пояснил юрист.

По его словам, отказ предоставлять медицинскую документацию законному представителю нарушает статьи 13 и 22 Федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан». «В данном случае речь идёт не столько о лечении и восстановлении здоровья, сколько о фактическом использовании психиатрии в карательных целях. Это опасная практика, имеющая в России печальную историю», — отметил адвокат.

