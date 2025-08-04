Эськова пожаловалась на нарушение прав при задержании и аресте

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Муж жительницы Сочи Ольги Эськовой, помещенной в психоневрологический диспансер, отправил ее апелляционную жалобу на арест. В ней женщина потребовала отменить административный арест за проукраинский комментарий, заявив о недопуске адвоката и давлении на нее.

"Кавказский узел" писал, что 51-летняя Ольга Эськова из Сочи была задержана 10 июля. Суд приговорил ее к 15 суткам ареста за проукраинский комментарий в Telegram, но после пяти суток в спецприемнике она была переведена в психоневрологический диспансер. Родственникам Эськовой сообщили, что она совершила попытку суицида. После окончания срока ареста женщину не выпустили из психиатрической лечебницы. Супруг жительницы Сочи Ольги Эськовой направил жалобу главе СКР. Врачи не говорят, когда планируют выписать Ольгу, а силовики намерены вернуть ее в изолятор для отбывания оставшихся 10 суток ареста.

Житель Сочи Эдуард Эськов 3 августа посетил свою супругу Ольгу Эськову в Сочинском психоневрологическом диспансере (ПНД), где она продолжает находиться на лечении в закрытом стационаре без конкретного диагноза, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Эськова, со слов супруги, он составил апелляционную жалобу на постановление Центрального районного суда Сочи от 11 июля 2025 года, признавшего её виновной по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики, либо иной запрещенной символики). Эськова вину не признала. Жалоба уже направлена Эдуардом через почтовое отделение в суд (копия жалобы и квитанции об отправке имеются в распоряжении "Кавказского узла").

"Ольга в беседе мне сказала, что ей до сих пор не вручали постановление суда, поэтому она не считает срок обжалования пропущенным. Более того, после её задержания у неё забрали очки, и она не могла прочитать документы, которые её заставили подписать. В ПНД она смогла изложить всё подробно, и я переписал её слова в жалобу", - рассказал Эдуард Эськов.

В своей апелляции Эськова просит суд: восстановить срок обжалования, если он будет признан пропущенным, ссылаясь на статью 30.3 КоАП РФ и своё нахождение в стационаре ПНД; отменить постановление суда от 11 июля из-за грубых нарушений её прав, включая отсутствие адвоката, запрет на присутствие супруга в суде, принудительное подписание документов и психологическое давление; истребовать доказательства из ИВС (книгу регистрации задержанных, данные об условиях содержания и докладные о попытке самоубийства) и ПНД (выписку из истории болезни и сведения о причинах госпитализации).

Эськова в жалобе утверждает, что её задержали 10 июля на рабочем месте без разъяснения прав и возможности уведомить родственников или пригласить адвоката. Ночь она провела в отделе полиции на улице Горького, 60, где, по её словам, её лишали воды, пищи и доступа к туалету.

"На следующий день её в суде не пустили к адвокату и даже не позволили мне присутствовать. Это нарушает статью 48 Конституции, статью 25.5 КоАП и статью 6 Европейской конвенции", — добавил Эдуард Эськов. После помещения в ИВС Эськова попыталась покончить с собой, после чего была госпитализирована в ПНД, где находится до сих пор.

То, что с ней сделали, это унижение человеческого достоинства и нарушение всех норм закона

"Мы требуем не только отмены постановления, но и проверки действий полиции и персонала ИВС. То, что с ней сделали, это унижение человеческого достоинства и нарушение всех норм закона", - уверен он.

По словам Эдуарда, Ольга намерена выдать ему доверенность на ведение всех дел, связанных с ограничением ее свободы и нарушением прав. Доверенность, как пояснили Эськову юристы, обязаны заверить печатью ПНД и подписью главврача в условиях закрытого учреждения. Этим вопросом супруги намерены заняться 4 августа.

Пребывание в психоневрологическом диспансере не считается отбыванием административного ареста, рассказал адвокат Николай Белов.

"Согласно статье 3.9 КоАП РФ, арест отбывается в изоляторах временного содержания (ИВС) или специализированных приёмниках. ПНД не является местом исполнения административного наказания. Если суд не отменит постановление, теоретически после выписки из ПНД Эськову могут вернуть для отбытия оставшегося срока ареста. Однако этот вопрос должен решаться с учётом её медицинского состояния", — пояснил юрист корреспонденту "Кавказского узла".

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