Эдуард Эськов пожаловался Бастрыкину на действия полиции и врачей в Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Супруг жительницы Сочи Ольги Эськовой, арестованной на 15 суток и помещенной в психлечебницу, направил жалобу главе СКР. Врачи не говорят, когда планируют выписать Ольгу, а силовики намерены вернуть ее в изолятор для отбывания оставшихся 10 суток ареста.

"Кавказский узел" писал, что 51-летняя Ольга Эськова из Сочи была задержана 10 июля. Суд приговорил ее к 15 суткам ареста за проукраинский комментарий в Telegram, но после пяти суток в спецприемнике она была переведена в психоневрологический диспансер. Родственникам Эськовой сообщили, что она совершила попытку суицида. После окончания срока ареста женщину не выпустили из психиатрической лечебницы.

Супруг 51‑летней жительницы Сочи Ольги Эськовой Эдуард Эськов 31 июля направил жалобу главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он просит проверить действия сотрудников полиции Центрального района, ИВС на Мацесте и врачей психоневрологического диспансера в отношении его жены, которая по-прежнему безосновательно удерживается в ПНД.

Также 31 июля Эдуард посетил жену в ПНД. Он утверждает, что Ольга выглядела подавленной и говорила о страхе возвращения в ИВС, где ей предстоит провести еще 10 суток: дни в психиатрической лечебнице не засчитываются в срок ареста, а считаются «лечением». При этом ни самой Ольге, ни ее мужу не сообщают, в связи с каким диагнозом ее лечат и какими препаратами, а также как долго еще ее планируют «лечить».

По словам Эдуарда, пять дней в изоляторе на Мацесте стали для Ольги переломными. «Я знаю жену больше 30 лет, у нее никогда не было ни депрессий, ни тем более мыслей о самоубийстве. После нескольких дней в ИВС она пыталась свести счеты с жизнью. Что с ней там могли делать, я могу только догадываться. Ее перевели в ПНД, и там она боится даже говорить вслух мне что с ней делали», - рассказал Эдуард «Кавказскому узлу». Он добавил, что во время его бесед с супругой с ними рядом сидит врач, который слушает их разговоры.

По словам Эдуарда, врачи ПНД сообщили ему устно о диагнозе «шизофренический бред с манией преследования» и назначении нейролептиков, но официальных документов он не видел. Психиатр Константин Ткаченко, который 31 июля озвучил Эськову диагноз его супруги, не уточнил, когда он собирается выписать Ольгу.

Эдуард предположил, что врачи-психиатры зависят от силовиков и именно в их интересах выставляют диагнозы. Он считает, что назначение препаратов должно быть проверено, а диагноз подтвержден независимыми специалистами. Также он настаивает, что Ольгу недопустимо возвращать в ИВС, но у семьи нет денег, чтобы нанять адвоката.

«Мы обычная семья: я ремонтирую кондиционеры, Ольга работала продавцом. Она никогда не лечилась у психиатра. Я не могу понять, как из здорового человека за пять дней в ИВС делают пациента с тяжелым диагнозом и доводят до попытки самоубийства. У нас нет адвоката и нет денег на него, наша семья среднего достатка. Мы законопослушные люди, никогда проблем с законом не имели и с адвокатами не сталкивались. Ольга с решением суда не согласна, хотела его обжаловать. Как я понял, причиной всех бед стало то, что она отказалась признавать вину. Преследование за мнение и доведение до самоубийства, истязание - это реальные преступления, в чем я и попросил Бастрыкина разобраться», - заявил Эдуард.

Эдуард Эськов планирует сегодня, 1 августа снова посетить супругу, чтобы поддержать ее и обсудить планы по защите ее прав. Сейчас он также готовит самостоятельные обращения в прокуратуру и Росздравнадзор. «Я не прошу поблажек, я хочу, чтобы все было по закону. Моя жена должна вернуться домой, а не оставаться в закрытой цепочке между ИВС и ПНД», - заявил он.

Адвокат Ирина Скобина уверена, что ситуация Эськовой требует немедленной прокурорской и следственной проверки. По словам юриста, Эдуард вправе инициировать проверку действий сотрудников полиции и ИВС, а также добиваться восстановления срока на обжалование судебного решения и независимой психиатрической экспертизы для супруги.

«Родственников не уведомили о задержании, не предоставили адвоката, а затем человек оказался в ПНД без доступа к независимой защите. Здесь возможны нарушения статей 46 и 48 Конституции РФ, а также ст. 91 УПК РФ. Кроме того, перевод из ИВС в психиатрию и назначение препаратов без надлежащей документации создают риски злоупотреблений», - сказала она «Кавказскому узлу».

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.