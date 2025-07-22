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19:56, 22 июля 2025

Арестованная жительница Сочи пыталась покончить с собой в спецприемнике

Кодекс об административных правонарушениях. Фото Елены Синеок, "Юга.ру".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ольга Эськова, арестованная на 15 суток за проукраинский комментарий в Telegram, совершила в спецприемнике попытку суицида, после чего ее отправили в психдиспансер. Родственники уверены, что в спецприемнике на женщину оказывали давление. 

Ольге Эськовой 51 год, полицейские задержали ее 10 июля. На следующий день Центральный районный суд Сочи признал ее виновной в демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) и арестовал на 15 суток. 

Протокол на Эськову был составлен из-за проукраинского комментария, который она оставила Telegram-канале проекта "Хочу жить". Суд расценил ее высказывание как демонстрацию "атрибутики приветствия" украинских организаций, которые в России признаны экстремистскими, следует из постановления по делу на сайте суда. 

Семья Эськовой только 21 июля узнала, что она совершила в спецприемнике попытку суицида после пяти суток под арестом. После этого ее госпитализировали в психоневрологический диспансер, где она находится до сегодняшнего дня, родных женщины о случившемся не уведомили, сообщил со ссылкой на сына арестованной сочинки правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. 

Супруг Ольги смог поговорить с ней в психоневрологическом диспансере только пять минут. До этого его не пустили на заседание суда к жене и не сообщили, в каком спецприемнике она будет отбывать арест - мужчина сам выяснил, где содержат супругу, попросил свидание с ней, но получил отказ. Родные Эськовой полагают, что попытку суицида она совершила из-за давления, которое на нее оказывали в спецприемнике. При этом семья пока не знает, как долго ее собираются держать в психдиспансере, детали случившегося с Ольгой родным также не сообщили.

 "Кавказский узел" также писал, что житель Ставрополя Егор Филиппов получил полтора года принудительных работ по уголовному делу о повторной дискредитации российской армии, возбужденному из-за пацифистской публикации. 

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Автор: "Кавказский узел"

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