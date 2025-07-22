Арестованная жительница Сочи пыталась покончить с собой в спецприемнике

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Ольга Эськова, арестованная на 15 суток за проукраинский комментарий в Telegram, совершила в спецприемнике попытку суицида, после чего ее отправили в психдиспансер. Родственники уверены, что в спецприемнике на женщину оказывали давление.

Ольге Эськовой 51 год, полицейские задержали ее 10 июля. На следующий день Центральный районный суд Сочи признал ее виновной в демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) и арестовал на 15 суток.

Протокол на Эськову был составлен из-за проукраинского комментария, который она оставила Telegram-канале проекта "Хочу жить". Суд расценил ее высказывание как демонстрацию "атрибутики приветствия" украинских организаций, которые в России признаны экстремистскими, следует из постановления по делу на сайте суда.

Семья Эськовой только 21 июля узнала, что она совершила в спецприемнике попытку суицида после пяти суток под арестом. После этого ее госпитализировали в психоневрологический диспансер, где она находится до сегодняшнего дня, родных женщины о случившемся не уведомили, сообщил со ссылкой на сына арестованной сочинки правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Супруг Ольги смог поговорить с ней в психоневрологическом диспансере только пять минут. До этого его не пустили на заседание суда к жене и не сообщили, в каком спецприемнике она будет отбывать арест - мужчина сам выяснил, где содержат супругу, попросил свидание с ней, но получил отказ. Родные Эськовой полагают, что попытку суицида она совершила из-за давления, которое на нее оказывали в спецприемнике. При этом семья пока не знает, как долго ее собираются держать в психдиспансере, детали случившегося с Ольгой родным также не сообщили.

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