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01:53, 3 июля 2025

Ставрополец приговорен к принудительным работам по делу о дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Ставрополя Егор Филиппов получил полтора года принудительных работ по уголовному делу о повторной дискредитации российской армии, возбужденному из-за пацифистской публикации. 

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года житель Ставрополя Егор Филиппов был оштрафован на 35 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии из-за пацифистской публикации в соцсети. Филлиппов не признал себя виновным. 

Административная статья предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием по статье 280.3 УК России, которая предусматривает до трех лет принудительных работ или до пяти лет лишения свободы (при отягчающих обстоятельствах - до семи лет). 

Промышленный районный суд Ставрополя приговорил жителя краевой столицы Егора Филиппова к полутора годам принудительных работ, признав его виновным в повторной дискредитации армии. Внимание на приговор, опубликованный сайтом суда, 2 июля обратил внимание правозащитный проект “ОВД-Инфо”*. 

Согласно приговору, Филиппову также запрещено в течение двух лет после принудительных работ заниматься чатов, групп и сообществ пользователей в интернете. 

Поводом для уголовного преследование стало сообщение Филиппова в некоем чате с 7 тысячами пользователей. Содержание его публикации суд в тексте приговора скрыл. Судя по выводам экспертов, там содержалась критика действий российских военных в отношении Украины. 

Филиппов как минимум с начала февраля 2025 года находился в СИЗО - тогда региональное управление МВД сообщило об аресте по статье о повторной дискредитации армии 33-летнего ставропольца, который ранее был оштрафован на 35 тысяч Промышленным райсудом. В суде по уголовному делу Филиппов полностью признал обвинение и попросил рассмотреть дело в особом порядке. В день оглашения приговора, 20 мая, его освободили из-под стражи.

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Автор: "Кавказский узел"

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