Ставрополец оштрафован за дискредитацию армии

28 января 2024, 06:47

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Суд оштрафовал на 35 тысяч рублей жителя Ставрополя Егора Филиппова, признав дискредитирующим российскую армию его пацифистский комментарий в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Промышленный суд Ставрополя оштрафовал местного жителя Егора Филиппова за дискредитацию российской армии. Поводом стала пацифистская публикация, которую Филиппов сделал в соцсети, пишут 27 января "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении, опубликованном на сайте суда, указано, что Филиппов не согласился с протоколом, заявив, что выражал свое личное мнение и не имел цели дискредитировать российскую армию. Суд учел, что дискредитирующие материалы он удалил сам, как смягчающие административную ответственность, и оштрафовал Филиппова на 35 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале января житель Ставрополья Алексей Лавров был оштрафован на 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

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