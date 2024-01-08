Житель Ставрополья оштрафован за комментарий в соцсети

08 января 2024, 21:32

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Суд признал дискредитацией армии комментарий жителя Ставрополья Алексея Лаврова об участниках специальной военной операции и приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По административной статье о дискредитации армии оштрафован безработный житель Ставропольского края Алексей Лавров за комментарий в соцсети, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте Александровского районного суда, Лавров оставил комментарий на чужой странице в соцсети "ВКонтакте", в котором критично высказался в адрес участников военной операции на Украине. Лингвист, который проводил экспертизу, установил, что его слова имеют "унизительно-оскорбительный характер, направленный на подрыв авторитета военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции".

Лавров отказался признать вину и заявил, что считает недопустимым привлечение к участию в военной операции осужденных за тяжкие особо тяжкие преступления, которые получают амнистию. Он также отметил, что слова, употребленные им в комментарии, не носят "отрицательный и уничижительный характер". Суд признал Лаврова виновным и обязал его выплатить штраф в 40 тысяч рублей, указано в карточке дела.

Ранее житель Ставрополя Александр Брыкалов был оштрафован на 30 тысяч рублей за пацифистские комментарии в соцсети, которые суд признал дискредитирующими российскую армию.

"Кавказский узел" также писал, что житель Ростова-на-Дону Владислав Бирюков, осужденный на 16 лет за убийство жены, амнистирован после участия в военной операции на Украине. В мае 2023 года бывший полицейский Вадим Техов, приговоренный в 2021 году к длительному сроку за убийство бывшей супруги Регины Гагиевой, был замечен во Владикавказе. Родственники убитой потребовали объяснений от прокуратуры об освобождении Техова.

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