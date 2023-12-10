10 декабря 2023, 06:02

Ставрополец оштрафован за комментарии в соцсети

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Житель Ставрополя Александр Брыкалов оштрафован на 30 тысяч рублей за пацифистские комментарии в соцсети, которые суд признал дискредитирующими российскую армию.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). В частности, в ноябре по этой статье был оштрафован на 30 тысяч рублей за публикацию в соцсети житель Ставрополя Виктор Селютин.

Административная статья предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

На жителя Ставрополя Александра Брыкалова был составлен протокол по административной статье о дискредитации российской армии. Поводом стали пацифистские комментарии, которые он опубликовал в городской группе в соцсети Instagram*, информируют 9 декабря "Кавказ.Реалии"**.

В суде Брыкалов согласился с протоколом, но при этом заявил, что намерений дискредитировать армию не имел. Ему назначен штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жительница Изобильного Марина Рудева была оштрафована на 30 тысяч рублей, так как суд счел ее сообщения в мессенджере с критикой СВО дискредитирующими армию.

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** включено в реестр иностранных агентов.

Примечание:

"Волгоградский политик оштрафован по статье о дискредитации армии", "Краснодарец оштрафован за пацифистский пикет", "Житель Ростовской области заподозрен в дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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