Жительница Изобильного оштрафована за критику военной операции на Украине

09 декабря 2023, 18:22

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу Изобильного Марину Рудеву, посчитав дискредитацией армии ее сообщения в мессенджере с критикой военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). В частности, в ноябре по этой статье был оштрафован на 30 тысяч рублей за публикацию в соцсети житель Ставрополя Виктор Селютин.

Административная статья предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Изобильненский райсуд оштрафовал местную жительницу Марину Рудеву на 30 тысяч рублей, признав ее виновной в дискредитации военных, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Марина Рудева была обвинена по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда.

Карточка обновлена 7 декабря, в ней опубликован текст постановления, датированного 4 декабря. Согласно документу, Рудева опубликовала в группе мессенджера WhatsApp** сообщения с критикой военной операции на Украине.

"В судебном заседании Рудева М.В. факт совершения административного правонарушения признала. С привлечением к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ была согласна. Просила суд ограничиться административным штрафом, уплату которого рассрочить на срок 3 месяца в связи с тяжелым материальным положением", - говорится в постановлении.

Судья Алексей Григорьев назначил Рудевой штраф в 30 тысяч рублей, но разрешил оплатить его частями по 10 тысяч рублей в течение трех месяцев, пояснив, что "имеются основания для рассрочки уплаты штрафа".

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