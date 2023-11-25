Житель Ставрополя оштрафован за дискредитацию армии

25 ноября 2023, 04:30

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Публикация в соцсети стала поводом для составления административного протокола в отношении жителя Ставрополя Виктора Селютина. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Ставрополя Виктор Селютин оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), пишет 23 ноября "ОВД-Инфо"*.

Поводом для составления административного протокола стала публикация Селютиным в соцсети "ВКонтакте" фотографии "представителей государственных органов власти", сидящих в грузовике "с литерой Z", которую он сопроводил оскорбительной надписью. Публикацию мужчина позднее удалил. В суде Селютин заявил, что не согласен с протоколом, так как не собирался никого оскорблять или дискредитировать армию.

На сайте Промышленного районного суда Ставрополя, который рассматривал дело, решение пока не опубликовано. Указано, что дело Селютина поступило на рассмотрение 20 ноября и было рассмотрено 23 ноября.

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