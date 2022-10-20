20 октября 2022, 16:40
После остановки двух паромов выросла очередь из грузовиков в Крым
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Два парома Керченской переправы отправлены на техобслуживание. Очередь из грузовиков в Крым увеличилась с 848 до 1138 машин, сообщил сегодня оперштаб Кубани.
Как писал "Кавказский узел", роль Керченской переправы возросла после взрыва на Крымском мосту 8 октября. 9 октября Минтранс России отчитался, что паромная переправа через Керченский пролив начала работу, а движение пригородных поездов через Крымский мост восстановлено. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко отчитался 11 октября о начале работы на переправе четвертого парома. По его словам, паромы отправляются каждые два часа, один оборотный рейс занимает четыре часа. Запуск паромов не помог полностью справится с пробками, заторы на дорогах к Крымскому мосту и паромам достигали в Краснодарском крае нескольких километров.
Минтранс России отчитался, что в ночь на 20 октября на перехватывающих стоянках у Керченской паромной переправы ждали пропуска 848 грузовых автомобилей, а утром перевозку машин начало новое судно.
Сейчас в очереди – 1138 грузовых автомобилей. Это связано с тем, что два из работающих на переправе парома ушли на техническое обслуживание, сообщил сегодня оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.
Минтранс России сообщил, что за первые 10 суток работы Керченской паромной переправы в обе стороны перевезено в общей сложности 16 307 пассажиров и 6 638 автомашин, преимущественно – большегрузных и среднетоннажных грузовиков. Пятью паромами, работающими на переправе, выполнено 179 круговых рейсов, проинформировал сегодня Минтранс России в своем Telegram-канале.
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Автор: "Кавказский узел"