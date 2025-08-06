Гранатометчик из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Денис Антонов убит в военной операции. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 586 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 августа были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 585 бойцов из Астраханской области.

Денис Антонов родился 14 сентября 1979 года в Астрахани. В январе 2023 года заключил контракт с министерством обороны РФ, служил на Донецком и Луганском направлении. Гвардии рядовой, гранатомётчик войсковой части Антонов убит при выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции, сообщила администрация Икрянинского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 586 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.