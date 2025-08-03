Три бойца из Астраханской области убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Кишеев, Андрей Хаткин и Михаил Чернышев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 585 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 августа были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 582 бойцов из Астраханской области.

Владимир Кишеев и Андрей Хаткин убиты в военной операции на Украине, сообщила администрация Лиманского района, отчитавшись в своем Telegram-канале о передаче наград их родным.

Ранее районные власти сообщали об открытии Парты Героя 24-летнему Михаилу Чернышеву, который был убит в боевых действиях на Украине в 2022 году.

7100 бойцов с юга России признаны убитыми в военной операции Чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 3529 бойцов из СКФО и 3571 – из ЮФО.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 585 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.