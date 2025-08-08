Цистерна с бензином загорелась в Ростовской области после атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Миллеровском районе Ростовской области после атаки БПЛА загорелась цистерна с топливом. По данным властей, пострадавших нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 7 августа 10 дронов были сбиты в небе над Ростовской областью, девять — над Краснодарским краем, семь — над Волгоградской областью, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах области, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения. Никто из людей не пострадал", - написал он.

