06:57, 8 августа 2025

Цистерна с бензином загорелась в Ростовской области после атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Миллеровском районе Ростовской области после атаки БПЛА загорелась цистерна с топливом. По данным властей, пострадавших нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 7 августа 10 дронов были сбиты в небе над Ростовской областью, девять — над Краснодарским краем, семь — над Волгоградской областью, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах области, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения. Никто из людей не пострадал", - написал он.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Выборы губернатора Ростовской области пройдут с 12 по 14 сентября. Скриншот фото из Telegram-канала Избиркома Ростовской области от 07.08.25, https://t.me/ikro61/1795
05:57, 8 августа 2025
Пять кандидатов зарегистрированы на выборах губернатора Ростовской области
Обвиняемые в подрыве Крымского моста. Фото: "Поддержка политзеков. Мемориал"*. 
03:57, 8 августа 2025
Правозащитники признали политзаключенными обвиняемых в подрыве Крымского моста
Виктор Бережной (в центре). Фото: https://t.me/OskinaDeputat/2692
19:19, 7 августа 2025
Защита добилась оправдания Бережного по делу о рухнувшей пятиэтажке
Спорткомплекс после атаки БПЛА. Фото: https://www.change.org
17:22, 7 августа 2025
Жители Таганрога попросили помощи в связи с разрушением БПЛА спорткомплекса
Женщина в зале суда. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная с помощью программы Copilot
12:32, 7 августа 2025
Ростовская активистка оштрафована за участие в нежелательной организации
Персоналии
Выбор редактора
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Дом на улице Татищева, 10. Скриншот фото из Telegram-канала пресс-службы губернатора Астраханской области от 07.08.25, https://t.me/governorspressoffice/24955
07 августа 2025, 21:02
Жильцы подъезда многоэтажки в Астрахани эвакуированы из-за угрозы обрушения

Спорткомплекс после атаки БПЛА. Фото: https://www.change.org
07 августа 2025, 17:22
Жители Таганрога попросили помощи в связи с разрушением БПЛА спорткомплекса

Очередь из машин на Крымском мосту. Фото: официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
07 августа 2025, 11:36
Очереди из машин выстроились к Крымскому мосту

Георгий Ахобадзе после освобождения. 6 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/paperkartuli/23122
06 августа 2025, 18:20
Георгий Ахобадзе освобожден в зале суда

