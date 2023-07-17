Два человека погибли при инциденте на Крымском мосту

17 июля 2023, 07:47

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Мужчина и женщина погибли при инциденте на Крымском мосту, пострадал их ребенок. Пострадавшую решено эвакуировать в кубанскую больницу, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего он был закрыт. В результате взрыва частично обрушились два автодорожных пролета. На следующий день Владимир Путин объявил взрыв на мосту терактом, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.

Семейная пара из Белгородской области погибла, их ребенок пострадал сегодня при "чрезвычайном происшествии, которое произошло на Крымском мосту", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей… Самое тяжелое – её родители погибли, папа и мама", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным Минздрава Кубани, "во время ЧП на Крымском мосту" несовершеннолетний ребенок получил черепно-мозговую травму и находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил краевой оперштаб. "Медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение", - говорится в публикации в телеграм-канале штаба.

Движение по Крымскому мосту закрыто, сообщил Минтранс России. "Имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Минтрансе не подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ о повреждении опор. Обследование состояния моста продолжается. В связи с закрытием движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам", - говорится в публикации на сайте ведомства.

В 04:20 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Движение автомобилей и поездов по мосту было остановлено, пишет "Интерфакс-Юг".

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