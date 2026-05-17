Преследование церкви и оппозиции стали темами предвыборной риторики в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Государство после выборов должно извиниться перед Армянской апостольской церковью за преследования, заявила "Светлая Армения". Задержаны уже около 300 сторонников "Сильной Армении", но преследования сторонников партии и других оппозиционных сил могут иметь для рейтинга властей обратный эффект, указала представитель партии.

Как писал "Кавказский узел", раздробленность оппозиции за последний месяц на фоне начавшейся агиткампании и усилившегося давления не стала меньше, главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители партии "Сильная Армения" и блока "Армения" указали на важность партнерства страны с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.

Преследования церкви стали одним из элементов предвыборной риторики

Партия "Светлая Армения" в случае победы на выборах обещает наказать инициаторов и исполнителей кампании против Армянской апостольской церкви, заявил сегодня лидер партии Эдмон Марукян в рамках агитационной кампании. Сегодня встреча с избирателями проходила в Вагаршапате (Эчмиадзин).

Марукян обратил внимание на то, что внезапная религиозность покинула премьер-министра Пашиняна и его соратников, они прекратили ходить на воскресные литургии. Поняли, что их кампания против церкви провалилась, полагает Марукян. Он напомнил, что государство не должно вмешиваться в дела Церкви, эта обязанность нарушена. Это не обычная организация, она как институт закреплена в Конституции. Власти не только нарушили право на вероисповедание, но и положение Конституции, заявил Марукян, передает News.Am.

Марукян подчеркнул, что после 7 июня государство должно попросить прощения у ААЦ.

"Мы остановим этот поход против церкви, попросим прощения и накажем тех, кто организовал этот бесчеловечный, антигосударственный и антинациональных поход против ААЦ", - заявил Марукян.

Могли ли мы когда-нибудь вообразить войну, которую развернут против церкви? Могли ли представить, что духовные лидеры будут подвергаться уголовному преследованию? Могли ли подумать, что начнется борьба против Арарата? во время предвыборной кампании в Абовяне заявила депутат блока "Армения" Анна Григорян, пишет YerevanToday.

Второй президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян подчеркнул во время встречи с избирателями в Чаренцаване, что "благополучие 80% нашего населения в значительной степени связано с экономическими отношениями с РФ".

"Сельхозпродукция, которая выращивается в многочисленных теплицах, экспортируется в Россию, и от этого рынка зависит далеко не только сам владелец бизнеса. Люди, работающие в этих хозяйствах, получают там зарплату, но если каналы сбыта закроются, на что они будут жить?" - заявил Кочарян.

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Число задержанных сторонников блока "Сильная Армения" превысило 300, заявила кандидат в депутаты от блока, правозащитница Гоар Мелоян.



По ее словам, задержания сторонников "Сильной Армении" и других оппозиционных сил могут иметь для рейтинга властей обратный эффект.



"Вместо запугивания люди становятся еще более мотивированными и присоединяются к нашей борьбе. Эти 300 вскоре превратятся в 3000, 30 тысяч и больше", - заявила она.



Мелоян назвала задержания незаконными, потребовала немедленного освобождения задержанных и заявила об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела, передает Armenia Today.

16 мая 10 сторонников "Сильной Армении" на предвыборном митинге "Гражданского договора" начали скандировать имя Самвела Карапетяна. Они задержаны по подозрению в воспрепятствовании предвыборной агитации.

Уголовному преследованию подвергается и лидер партии, бизнесмен Самвел Карапетян. Он находится под домашним арестом, тем не менее проводит предвыборную кампанию, принимая у себя дома граждан, сообщает Yerevan Today.

Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. Самвел Карапетян, согласно армянским законам, не может стать главой правительства, поскольку имеет российский и кипрский паспорта.

Напомним, поступают многочисленные заявления о давлении на избирателей, которые намерены голосовать против правящей партии, заявил бывший омбудсмен Армении, лидер партии "Крылья единства" Арман Татоян. Представители "Гражданского договора" отказались признать, что педагогов и школьников на митинг в Апаране собрали чиновники.

Учителя и ученики трех школ общины Апаран Арагацотнской области 13 мая вместо школьных занятий приняли участие в предвыборной агитации правящей партии "Гражданский договор". В свое рабочее время были привлечены к поддержке властей также сотрудники Дома культуры и школьные уборщицы. Привлечение бюджетников и школьников к предвыборной агитации противоречит Избирательному кодексу Армении, напомнил избирком. Представители правящей партии дистанцировались от инцидента в Арагацотнской области, но наблюдатели и сами педагоги подтвердили факт нарушения.